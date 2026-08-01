Jones, questione di feeling: vuole solo l’Inter e vota il colpo Stones

Il like all’ingaggio di Stones è stato solo l’ultimo segnale, o indizio, che dir si voglia. Il “flirt” tra l’Inter e Jones non si è interrotto, al contrario entrambe le parti stanno solo aspettando di trasformarlo in qualcosa di più serio, un matrimonio… Gli ostacoli non mancano, ma un mese è lungo e ad agosto capita spesso che quanto sembra impossibile o quasi a luglio o giugno poi diventi possibile. Il club nerazzurro e il centrocampista si sono scambiati la “promessa” addirittura lo scorso gennaio. Allora c’era poco tempo per organizzare tutto, troppi incastri, anche se, attraverso un prestito iniziale, il Liverpool avrebbe fatto meno resistenza. Lo scenario è cambiato questa estate perché il contratto di Jones è in scadenza nel 2027 e al prestito non si può più ricorrere. Ora il grande ostacolo sono proprio le pretese dei Reds, che, ad oggi, continuano ad assestarsi attorno ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter Inter, Chivu accoglie Stones e chiama altri rinforzi: “Mercato? Va alzato il livello, serve pazienza" Inter, braccio di ferro per Jones L’Inter un paio di sondaggi per cifre inferiori li ha fatti, ma non si è aperto nemmeno uno spiraglio. Così si è messa in posizione di attesa, anche perché occorre far prima posto a centrocampo. Dopo Akinsanmiro, finito al Monza, devono uscirne altri due: Massolin e, soprattutto, Frattesi. A quel punto, scatterà l’affondo decisivo. Nella speranza, ovviamente, che il Liverpool accetti di abbassare l’asticella. In viale Liberazione contano proprio sul fatto che, davanti alla prospettiva di perdere Jones senza incassare nemmeno un euro, i Reds concedano una sorta di sconto. Del resto, se loro per primi sono stati irremovibili, il centrocampista non è stato da meno. Il Nottingham Forest ha provato a corteggiarlo, ma lui non ha tradito la sua promessa. E non ha cambiato i suoi propositi nemmeno quando Iraola, nuovo tecnico di Liverpool, gli ha manifestato la sua fiducia, invitandolo di fatto a rinnovare. In testa ha solo l’Inter. Ha capito di dover attendere, ma è normale che ci scappi un pizzico di nervosismo. Di qui, l’accesa discussione con Szoboszlai, al termine dell’amichevole vinta con il Wrexham allo Yankee Stadium di New York. Poi i due si sono abbracciati, ma il diverbio è stato interpretato da tutti come conseguenza del suo stato d’animo.

Inter L'Inter rinnova i centri sportivi: le foto dei progetti per Appiano Gentile e Interello Inter alla ricerca del salto di qualità In attesa c’è anche Chivu, che ieri, in conferenza stampa, ha parlato di giocatori in grado di alzare il livello. Beh, Jones è uno di quelli, di qui la sua insistenza dallo scorso gennaio. Ma vale anche per ciò che resta del mercato nerazzurro. Quindi il laterale destro, vale a dire ciò che sicuramente manca in questo momento. Le valutazioni a tal proposito sono ancora in corso. Anche per quanto riguarda le caratteristiche che dovrà avere il nuovo innesto: meglio puntare su un elemento offensivo, capace di saltare l’uomo, prezioso soprattutto in campionato, dovendo affrontare quasi sempre difese chiuse, oppure meglio privilegiare un profilo solido anche dal punto di vista difensivo, prezioso per la Champions, dove gli avversari sono di livello superiore? Inter Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali Inter, stand-by per Romero Inevitabile anche lo stand-by per Romero, affare che non è saltato dopo Stones. Occorrono, però, sempre una serie di incastri col Tottenham e con il giocatore: la quadratura non è stata ancora trovata. Inter Manchester City-Inter: segui l'amichevole tra Chivu e Maresca LIVE In aggiunta, serve pure trovare una sistemazione a Pavard, altrimenti il reparto difensivo è numericamente già al completo.

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