Inter, senti Pio Esposito: "Rinnovo? Sono tranquillissimo, voglio restare in nerazzurro"
PERTH (AUSTRALIA) - "Il rinnovo? Sono tranquillissimo, sto benissimo qui all'Inter. Questa è una situazione di cui si occupa il mio procuratore con la società senza nessun problema". Così l'attaccante nerazzurro Pio Esposito, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', conferma i notevoli passi in avanti per il rinnovo del suo contratto con i campioni d'Italia. Al rientro dalla tournée estiva, Pio firmerà con i nerazzurri un nuovo accordo con scadenza fissata per il 2031, diventando ancora più centrale nel progetto interista dopo una prima stagione esaltante, chiusa con la vittoria dello scudetto e della coppa Italia. L'ingaggio sarà portato a circa 3,2 milioni più bonus fino a raggiungere anche, in caso di annata molto positiva per sé e per i compagni, i 3,5 milioni.
Pio Esposito: "Obiettivi futuri? Non accontentarsi..."
"L'anno scorso siamo andati oltre le aspettative di inizio anno, arrivavo dalla Serie B - ha aggiunto il centravanti azzurro, - Sono molto contento di come è andata la prima stagione all'Inter. L'obiettivo? Quello di non accontentarsi mai, non fermarsi e cercare sempre di migliorare. L'obiettivo è migliorarsi sia in termini di statistiche che a livello generale come calciatore", ha sottolineato l'attaccante ex Spezia.