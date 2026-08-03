Inter, senti Pio Esposito: "Rinnovo? Sono tranquillissimo, voglio restare in nerazzurro"

PERTH (AUSTRALIA) - " Il rinnovo? Sono tranquillissimo, sto benissimo qui all' Inter . Questa è una situazione di cui si occupa il mio procuratore con la società senza nessun problema ". Così l'attaccante nerazzurro Pio Esposito , intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', conferma i notevoli passi in avanti per il rinnovo del suo contratto con i campioni d'Italia . Al rientro dalla tournée estiva, Pio firmerà con i nerazzurri un nuovo accordo con scadenza fissata per il 2031 , diventando ancora più centrale nel progetto interista dopo una prima stagione esaltante, chiusa con la vittoria dello scudetto e della coppa Italia . L'ingaggio sarà portato a circa 3,2 milioni più bonus fino a raggiungere anche, in caso di annata molto positiva per sé e per i compagni, i 3,5 milioni .

Pio Esposito: "Obiettivi futuri? Non accontentarsi..."

"L'anno scorso siamo andati oltre le aspettative di inizio anno, arrivavo dalla Serie B - ha aggiunto il centravanti azzurro, - Sono molto contento di come è andata la prima stagione all'Inter. L'obiettivo? Quello di non accontentarsi mai, non fermarsi e cercare sempre di migliorare. L'obiettivo è migliorarsi sia in termini di statistiche che a livello generale come calciatore", ha sottolineato l'attaccante ex Spezia.