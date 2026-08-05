Inter e Romero, c’è il sì. Il nodo è Pavard

Chiuso il triangolo, adesso serve l’ultimo incastro. Il passaggio di Romero dal Tottenham all’Inter è verbalmente chiuso, con una triplice intesa trovata tra le parti, anche se l’innesco definitivo è rappresentato dall’uscita di Pavard. Al club inglese andrebbero 40 milioni (35 più 5 di bonus) e all’argentino 5,5 milioni annui sulla base di una trattativa serratissima con il suo entourage per limare i dettagli e competere con le avance di Arsenal e Atletico Madrid. Quanto a Pavard, invece, ha un ingaggio elevato e non rientra da un pezzo nei piani tecnici nerazzurri, oltre al fatto che il pacchetto arretrato al momento è in sovrabbondanza. Oltre all’ultimo arrivato Stones, e ai vari Bastoni, Akanji e a Carlos Augusto visto come braccetto mancino da Chivu, la società di Viale Liberazione punta forte su Bisseck, che può coprire tutte le caselle difensive ed è fresco di un’investitura importante come il rinnovo di contratto. A questo plotone si aggiungerebbe Romero, che a 28 anni diventerebbe il nuovo perno della difesa per aprire il nuovo ciclo difensivo nerazzurro. L’argentino oltre a voler andare incontro all’Inter sul tema dell’ingaggio - rispetto ai circa 6 milioni di euro guadagnati al Tottenham - si è convinto anche grazie a un arrivo di qualità a Milano come quello di Stones, che ha rinforzato ulteriormente il reparto a disposizione di Chivu e aggiunto ulteriore esperienza a livello internazionale.