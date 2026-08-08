Inter, Diaby prima scelta come erede di Dumfries: corsa a due contro il Leverkusen

Nel mercato in pieno svolgimento, tutto può accadere da un momento all’altro. Soprattutto quando, per diversi motivi, i programmi di un club hanno subito un forte rallentamento e l’inizio della stagione arriva quasi alle porte. L’unico fronte però su cui l’Inter, a oggi, può permettersi di ragionare senza pensare alle cessioni riguarda l’esterno destro. Moussa Diaby è il nome che dal punto di vista tecnico corrisponde alle parole pronunciate da Chivu in conferenza stampa e su cui in viale della Liberazione continuano a nutrire qualche speranza, pur consapevoli che la concorrenza del Bayer Leverkusen sia sempre più ingombrante. I tedeschi accarezzano l’idea di riportare a casa il francese, che ha militato in Bundesliga dal 2019 al 2023. Non avendo però ancora affondato il colpo, lasciano per il momento uno spiraglio aperto all’Inter.