Inter, Diaby prima scelta come erede di Dumfries: corsa a due contro il Leverkusen
Nel mercato in pieno svolgimento, tutto può accadere da un momento all’altro. Soprattutto quando, per diversi motivi, i programmi di un club hanno subito un forte rallentamento e l’inizio della stagione arriva quasi alle porte. L’unico fronte però su cui l’Inter, a oggi, può permettersi di ragionare senza pensare alle cessioni riguarda l’esterno destro. Moussa Diaby è il nome che dal punto di vista tecnico corrisponde alle parole pronunciate da Chivu in conferenza stampa e su cui in viale della Liberazione continuano a nutrire qualche speranza, pur consapevoli che la concorrenza del Bayer Leverkusen sia sempre più ingombrante. I tedeschi accarezzano l’idea di riportare a casa il francese, che ha militato in Bundesliga dal 2019 al 2023. Non avendo però ancora affondato il colpo, lasciano per il momento uno spiraglio aperto all’Inter.
Asllani per convincere l'Al-Ittihad
Piero Ausilio, a sua volta, ha messo sul tavolo qualche giorno fa il cartellino di Asllani con conguaglio economico in favore dell’Al-Itthiad per un totale di circa 30 milioni, senza però arrivare alla stretta di mano. L’impressione in questo momento è che chi tra i due club riuscirà per primo a trovare la quadra con gli arabi potrà aggiudicarsi l’esterno francese, che tra l’altro ha dato piena disponibilità sia al ritorno in Germania che a quello in Italia, dove era stato per una breve parentesi al Crotone nel 2018. Nico Gonzalez, offerto ai nerazzurri per la seconda volta in pochi mesi, è un’alternativa che rimane sul tavolo per un solo motivo: più avanti, con il buco ancora da colmare e la grana Frattesi da risolvere al rientro dall’Australia, potrebbe prendere quota nell’ipotesi di risolvere due situazioni con un’unica operazione.
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