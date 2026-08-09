Senza uscite non arriva nessuno: e se alla fine l’Inter fosse questa?

« L'Inter è la più forte d’Italia, è il picco ». Anche così com’è, verrebbe da aggiungere, visto che il giudizio di Cesc Fabregas , nell’ intervista rilasciata al direttore Zazzaroni , è fresco fresco. Cristian Chivu è invece ricorso alla metafora del « puzzle da finire », spiegando prima della sfida alla Juve che sulla fascia destra cerca « esperienza e qualità ». A due settimane dall’inizio del campionato, e a tre dalla chiusura del mercato, l’Inter vive un singolare paradosso : ha i soldi in cassa , quelli che sono mancati nelle estati di lacrime e sangue , ma non riesce a spenderli ; è quella che si è mossa prima di tutti, avendo il vantaggio di poter lavorare sulla continuità tecnica e dirigenziale , unica tra le big, ma rischia di dover aspettare gli ultimi giorni della finestra estiv a per completare il mosaico pensato all’alba di questa stagione. Un last minute alla Akanji ? Per come è andata un anno fa, nessuno sarebbe scontento dalle parti di Appiano . Ma in questo scenario i sì di chi deve rifarsi una vita altrove contano più dei sì di chi deve arrivare .

Inter, il fondo. A destra

Il grande colpo dell’estate doveva essere Marco Palestra, che avrebbe significato tante cose: tornare a piazzare un colpo da cinquanta milioni, investire ancora su un italiano, sistemare la fascia per dieci anni. Qui i desideri dell’Inter si sono scontrati con due variabili non trascurabili. La prima: i tempi della proprietà, cioè il fondo Oaktree, che mal si conciliano con le esigenze di un mercato nel quale bisogna essere anche agili se non spregiudicati. La seconda: la concorrenza spietata, quasi sleale, della solita Premier, che paga tutti di più e senza stare a tirare sul prezzo. Quanto a Khalaili, semplicemente non era destino. O forse sì: il fatto di aver sostenuto le visite in Italia gli ha permesso di avere un quadro più completo sulle sue condizioni fisiche e di regolarsi di conseguenza. Tutti gli altri nomi sondati - da Doué a Read - non hanno mai convinto del tutto. Così resta in piedi solo Diaby, già cercato a gennaio, ma insabbiato all’Al-Ittihad finché uno tra Asllani o Pavard non accetterà di diventare una pedina di scambio. Dunque al momento bisogna anche mettere in conto di restare così, con Luis Henrique e Diouf a dividersi la fascia destra. Il brasiliano ha caratteristiche differenti da Dumfries e nella prima stagione è apparso più preoccupato di coprire lo spazio alle proprie spalle che di puntare l’uomo in fase offensiva. Va tuttavia ricordato che è con Luis Henrique titolare - a lungo spremuto, senza un cambio - che l’Inter ha costruito il margine per vincere lo scudetto. Se dovesse arrivare un altro laterale, Chivu lo adatterebbe anche a sinistra come vice Dimarco. Diouf è invece un’invenzione del romeno: arrivato da mezzala mancina, si è trasformato in esterno a piede invertito, dimostrando spesso di essere l’unico in grado di creare superiorità numerica. Il precampionato ha dato tante buone indicazioni in questo senso.