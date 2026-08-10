Inter, il nuovo Dumfries è la priorità. Diaby non si sblocca

Cristian Chivu sta facendo alla lettera il suo dovere . L’Inter ha faticato tanto agli ordini del suo allenatore e dello staff tecnico nelle ultime tre settimane per un rifornimento adeguato di carburante in vista della stagione che sta per cominciare. L’ allenatore nerazzurro , però, non si è fermato al lavoro sul campo, svolto finora in maniera egregia , al di là dei risultati delle varie amichevoli tra la Germania, la Cina e l’Australia . Importante finora è anche il suo contributo a livello mediatico , in una finestra di mercato che per l’Inter ha riservato nei primi due mesi diversi imprevisti e di varia natura . La base è forte , ma va ancora consolidata . Almeno attraverso l’inserimento di un giocatore a destra , considerando l’addio ormai consumatosi diverse settimane fa di Dumfries .

Inter, priorità esterno destro

Su quello, e al momento non su altro, stanno lavorando i dirigenti, in attesa di un nuovo confronto con il tecnico a stretto giro. Chivu è rientrato in Italia ieri con la squadra e presto si confronterà faccia a faccia con Marotta e Ausilio, oltre che con Baccin, l’unico dirigente volato oltre oceano insieme al gruppo in tournée. Il tecnico, pungolato più volte in questi giorni sul mercato, ha mantenuto sempre la stessa linea: dalle interviste rilasciate emerge ovviamente il desiderio di ricevere presto altre buone notizie dal lavoro che stanno portando avanti da tempo in viale della Liberazione. Nessuna frenesia, né tensione: piena fiducia nel gruppo di lavoro che ha più volte fronteggiato situazioni particolari e ha trovato sempre soluzioni efficaci, soprattutto negli ultimi anni.