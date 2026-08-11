Inter, ancora Spence: il Tottenham potrebbe farlo partire per 35 milioni
MILANO - A meno di due settimane dall’inizio del nuovo campionato, l’Inter non ha ancora l’erede di Denzel Dumfries. L’atteggiamento in casa nerazzurra rimane prudente. Nessuno si fa prendere dal panico, ma il lavoro degli uomini mercato continua per dare a Chivu quella che è a oggi rappresenta la vera esigenza in formazione. A destra c’è una lacuna, al di là del rendimento rassicurante di Diouf: la “pazza idea” del tecnico sta diventando sempre di più una felice intuizione, ma necessita di tempo per prendere forma del tutto. Il resto deve arrivare dal mercato, con un giocatore che dovrà rispettare due parametri indicati chiaramente in conferenza stampa dall’allenatore nerazzurro.
Inter, la pista Diaby
Qualità ed esperienza sono doti di cui dispone senz’altro Moussa Diaby, finito nel mirino nerazzurro già a gennaio e mai del tutto dimenticato in viale della Liberazione. Perché oltre a dare una marcia in più alla manovra, all’occorrenza potrebbe anche permettere di cambiare modulo. La duttilità è un fattore che negli ultimi anni affascina l’Inter. A complicare l’affare però, oltre alla concorrenza seria del Bayer Leverkusen, sono le cifre dell’operazione. L’Al-Itthiad chiede circa 40 milioni e non sembra avere intenzione al momento di contribuire a pagare l’ingaggio faraonico del calciatore. I 15 milioni di euro, più bonus, che attualmente percepisce sono cifra decisamente fuori dalla portata dell’Inter, difficilmente compensabile soltanto con la buona volontà del calciatore di arrivare a un compromesso. Per di più, l’ipotesi di inserire nella trattativa anche il nome di Kristjan Asllani non ha preso quota, complicando ulteriormente i dialoghi.
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