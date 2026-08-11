Inter, ancora Spence: il Tottenham potrebbe farlo partire per 35 milioni

MILANO - A meno di due settimane dall’inizio del nuovo campionato, l’Inter non ha ancora l’erede di Denzel Dumfries . L’atteggiamento in casa nerazzurra rimane prudente . Nessuno si fa prendere dal panico , ma il lavoro degli uomini mercato continua per dare a Chivu quella che è a oggi rappresenta la vera esigenza in formazione . A destra c’è una lacuna , al di là del r endimento rassicurante di Diouf : la “pazza idea” del tecnico sta diventando sempre di più una felice intuizione , ma necessita di tempo per prendere forma del tutto. Il resto deve arrivare dal mercato , con un giocatore che dovrà rispettare due parametri indicati chiaramente in conferenza stampa dall’ allenatore nerazzurro .

Inter, la pista Diaby

Qualità ed esperienza sono doti di cui dispone senz’altro Moussa Diaby, finito nel mirino nerazzurro già a gennaio e mai del tutto dimenticato in viale della Liberazione. Perché oltre a dare una marcia in più alla manovra, all’occorrenza potrebbe anche permettere di cambiare modulo. La duttilità è un fattore che negli ultimi anni affascina l’Inter. A complicare l’affare però, oltre alla concorrenza seria del Bayer Leverkusen, sono le cifre dell’operazione. L’Al-Itthiad chiede circa 40 milioni e non sembra avere intenzione al momento di contribuire a pagare l’ingaggio faraonico del calciatore. I 15 milioni di euro, più bonus, che attualmente percepisce sono cifra decisamente fuori dalla portata dell’Inter, difficilmente compensabile soltanto con la buona volontà del calciatore di arrivare a un compromesso. Per di più, l’ipotesi di inserire nella trattativa anche il nome di Kristjan Asllani non ha preso quota, complicando ulteriormente i dialoghi.