Inter, per Jones 143 giorni da brividi: Chivu sogna ancora

MILANO - Da quando l’Inter ha iniziato a pensare a Curtis Jones come rinforzo di mercato sono passati circa otto mesi. E continua a farlo, su richiesta esplicita di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, quasi all’alba del nuovo campionato, ritiene l’inglese un giocatore funzionale alla sua idea di gioco, in grado di ricoprire più ruoli e di dare più soluzioni alla squadra. Ha gamba, tecnica, acume. Somiglia a tanti centrocampisti già in rosa, ma non è del tutto uguale a loro. Due giorni fa ha saltato l’amichevole tra Liverpool e Monaco, ufficialmente per un problema all’anca accusato alla vigilia: motivazione che non ha convinto più di tanto i tifosi dei Reds e che ha alimentato le speculazioni sul suo conto. La squadra di Iraola sembra in ogni caso stia provando a non fare affidamento su di lui in futuro, perché nell’ambiente la spaccatura è evidente e, se non nell’immediato, sembra inevitabile il divorzio a fine stagione. Jones ha già comunicato al suo attuale club che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza, segnale che dà tutta l’impressione di essere una mano tesa all’Inter. Sta provando a fare la sua parte, sperando che la posizione possa ammorbidirsi nel giro di qualche giorno e portare a uno sconto entro la fine della sessione estiva di mercato. Non solo, il ragazzo ha anche rifiutato fino a questo momento l’interesse di altri club, facendo capire di avere in testa più di ogni altra cosa l’intenzione di trasferirsi in Italia. Fin da subito.