Inter, per Jones 143 giorni da brividi: Chivu sogna ancora
MILANO - Da quando l’Inter ha iniziato a pensare a Curtis Jones come rinforzo di mercato sono passati circa otto mesi. E continua a farlo, su richiesta esplicita di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, quasi all’alba del nuovo campionato, ritiene l’inglese un giocatore funzionale alla sua idea di gioco, in grado di ricoprire più ruoli e di dare più soluzioni alla squadra. Ha gamba, tecnica, acume. Somiglia a tanti centrocampisti già in rosa, ma non è del tutto uguale a loro. Due giorni fa ha saltato l’amichevole tra Liverpool e Monaco, ufficialmente per un problema all’anca accusato alla vigilia: motivazione che non ha convinto più di tanto i tifosi dei Reds e che ha alimentato le speculazioni sul suo conto. La squadra di Iraola sembra in ogni caso stia provando a non fare affidamento su di lui in futuro, perché nell’ambiente la spaccatura è evidente e, se non nell’immediato, sembra inevitabile il divorzio a fine stagione. Jones ha già comunicato al suo attuale club che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza, segnale che dà tutta l’impressione di essere una mano tesa all’Inter. Sta provando a fare la sua parte, sperando che la posizione possa ammorbidirsi nel giro di qualche giorno e portare a uno sconto entro la fine della sessione estiva di mercato. Non solo, il ragazzo ha anche rifiutato fino a questo momento l’interesse di altri club, facendo capire di avere in testa più di ogni altra cosa l’intenzione di trasferirsi in Italia. Fin da subito.
Inter-Jones, lo scenario
Non dovesse andare in porto l’affare, però, potrebbe aprirsi un nuovo scenario. Un piano B che a oggi, considerate tutte le premesse, non può essere scartato. La sua condizione contrattuale, infatti, lo metterebbe in condizione di accasarsi gratuitamente presso una nuova squadra a partire dal prossimo gennaio. Esattamente 143 giorni, a oggi, separerebbero dunque l’Inter e Curtis Jones dalla possibilità di unirsi in matrimonio verso il prossimo anno senza dover più tenere conto del vincolo del contratto con il Liverpool. Marotta e Ausilio ci hanno già pensato, disposti eventualmente a correre il rischio, pur di non cedere alle richieste degli inglesi che al momento sembrano fuori portata, per un reparto che tra l’altro è ancora in sovraffollamento. Curtis Jones, classe 2001, anche il prossimo anno potrebbe essere un’opzione sia per il presente che per il futuro. Sempre che non si trovi il modo di cedere Frattesi e Asllani a stretto giro, per alzare l’offerta sul piatto e magari avvicinarsi ancora di più ai 40 milioni di euro richiesti. Al momento la forbice rimane importante, per cui anche l’ipotesi di attendere è da tenere in considerazione. Il lungo flirt nei confronti del centrocampista potrebbe durare poche settimane o magari ancora qualche mese, ma Chivu non rinuncerà così facilmente. Dopo aver sistemato la corsia destra, la dirigenza si rimetterà a lavoro per capire la strada migliore per accontentarlo.
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