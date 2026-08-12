Frattesi alla Lazio: l'Inter vuole 25 milioni, ma last minute in prestito...
L’ eldorado della Premier League non solo in un’unica direzione. Oltre alle operazioni in entrata, l’Inter tiene caldo il canale di mercato con l’Inghilterra anche per qualche possibile uscita che alleggerisca la rosa e permetta di avere risorse fresche da investire su Curtis Jones e non solo sull'esterno destro. Le ultime ore parlano di un asse interessante con il Newcastle, che avrebbe manifestato il suo gradimento per Stankovic e ricevendo però in cambio la possibilità di avere Frattesi. Se il serbo vuole rimanere a Milano, e i nerazzurri vogliono tenerselo stretto come elemento chiave del futuro, il centrocampista italiano invece è dichiaratamente un esubero con il club interista che vorrebbe monetizzare la sua cessione. L'ex Sassuolo è stato proposto ai Magpies tramite intermediari, dopo che l'interesse del Nottingham manifestato a giugno non aveva trovato sbocchi. Adesso però il mercato è in fase avanzata verso la conclusione, l'ipotesi Juve non sta trovando sponde favorevoli e lo stesso giocatore vorrebbe cambiare aria per non vivere un'altra stagione ai margini. Ecco quindi che il Newcastle a quasi 20 giorni dalla chiusura delle operazioni potrebbe diventare la chiave di volta per sbloccare l'impasse. Su Frattesi c’è anche un interesse della Lazio, che però non può accontentare le richieste dei nerazzurri che vorrebbero sfoltire e monetizzare. Un prestito, anche last minute, sarebbe possibile solo con un obbligo di riscatto e una elevata percentuale sulla futura rivendita.
La valutazione di Frattesi
I soldi di Frattesi, valutato all'incirca sui 25 milioni, permetterebbero all’Inter di lanciare l'assalto a Curtis Jones. L'obiettivo è quello di mettere alle strette il Liverpool, che chiede 40 milioni per un giocatore in scadenza l'estate prossima. L'inglese potrebbe accordarsi con la sua nuova squadra a gennaio da parametro zero, ma i dirigenti di Viale Liberazione vorrebbero dare a Chivu il nuovo rinforzo fin da subito, dopo aver puntellato la difesa con Stones e cercando già da tempo l'erede di Dumfries sulla destra. Al momento il centrocampo è numericamente al completo, ma l'uscita di Frattesi (dopo Akinsanmiro, sono alla porta anche Asllani e Massolin) libererebbe una casella per Jones, escluso dall'ultima amichevole del Liverpool e già da tempo voglioso di Inter, come dimostrato anche dal like social quando era stato annunciato lo sbarco in nerazzurro del connazionale Stones. A poco è servita l'opera di convincimento del nuovo tecnico dei Reds, Iraola, che l'ha invitato a rinnovare con la promessa di metterlo al centro del suo nuovo progetto tecnico.
Inter, il gioco ad incastri
Rispetto alla prospettiva non così remota di perderlo a zero, il club di Anfield non potrà non pensare di abbassare le pretese economiche. Il punto di caduta per una possibile intesa è facile immaginarlo a quota 25 milioni, guarda caso la quotazione del già citato Frattesi. In casa Inter invece Chivu è parecchio convinto dalle caratteristiche del venticinquenne di Liverpool, molto duttile e portato al palleggio e al possesso in termini di bagaglio tecnico. Una convinzione che aveva preso piede già lo scorso gennaio, quando poi i Reds stopparono tutto scontentando ovviamente il calciatore. Lo scenario può cambiare.
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