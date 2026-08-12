Frattesi alla Lazio: l'Inter vuole 25 milioni, ma last minute in prestito...

L’ eldorado della Premier League non solo in un’unica direzione. Oltre alle operazioni in entrata, l’Inter tiene caldo il canale di mercato con l’Inghilterra anche per qualche possibile uscita che alleggerisca la rosa e permetta di avere risorse fresche da investire su Curtis Jones e non solo sull'esterno destro. Le ultime ore parlano di un asse interessante con il Newcastle, che avrebbe manifestato il suo gradimento per Stankovic e ricevendo però in cambio la possibilità di avere Frattesi. Se il serbo vuole rimanere a Milano, e i nerazzurri vogliono tenerselo stretto come elemento chiave del futuro, il centrocampista italiano invece è dichiaratamente un esubero con il club interista che vorrebbe monetizzare la sua cessione. L'ex Sassuolo è stato proposto ai Magpies tramite intermediari, dopo che l'interesse del Nottingham manifestato a giugno non aveva trovato sbocchi. Adesso però il mercato è in fase avanzata verso la conclusione, l'ipotesi Juve non sta trovando sponde favorevoli e lo stesso giocatore vorrebbe cambiare aria per non vivere un'altra stagione ai margini. Ecco quindi che il Newcastle a quasi 20 giorni dalla chiusura delle operazioni potrebbe diventare la chiave di volta per sbloccare l'impasse. Su Frattesi c’è anche un interesse della Lazio, che però non può accontentare le richieste dei nerazzurri che vorrebbero sfoltire e monetizzare. Un prestito, anche last minute, sarebbe possibile solo con un obbligo di riscatto e una elevata percentuale sulla futura rivendita.