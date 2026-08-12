Inter, è fatta per Spence: i dettagli dell'affare con il Tottenham

Djed Spence si appresta a diventare un nuovo calciatore dell' Inter . È fatta per l'esterno della nazionale inglese , pronto a lasciare il Tottenham e ad approdare alla corte di Cristian Chivu. Sarà lui, di fatto, l'erede di Denzel Dumfries , che in questa sessione di mercato si è trasferito al Real Madrid di José Mourinho .

Inter, è fatta per Spence del Tottenham: le cifre dell'affare

Classe 2000, capace di giocare sia a destra che a sinistra, Djed Spence è il prescelto per rinforzare la batteria degli esterni dell'Inter, in vista della prossima stagione sportiva. Affare da 30 milioni più 5 di bonus più un 10% in caso di eventuale futura rivendita. Dopo l'addio di Denzel Dumfries, il possibile trasferimento alla Roma di Luis Henrique ha spinto i nerazzurri ad accelerare per il laterale della nazionale dei Tre Leoni, che si è messo in mostra anche durante l'ultimo Mondiale. In queste ore sono stati limati dettagli e cifre dell'operazione con gli Spurs. Dopo la beffa per Marco Palestra, approdato al Chelsea di Xabi Alonso, l'Inter di Chivu si prepara ad abbracciare il talentuoso 26enne inglese.