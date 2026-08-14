Jones, assalto dell’Inter: il Liverpool chiede ancora 40 milioni

L’ opera di Beppe Marotta e Piero Ausilio non è ancora completa. Riemersi da una fase di stallo legata a diversi fattori, all’interno di una sessione estiva che ha riservato più imprevisti del solito, gli uomini mercato dell’Inter hanno ancora le maniche rimboccate perché manca un ultimo tassello. Aver sistemato intanto la corsia destra con Djed Spence, oltre che la difesa con John Stones e la porta con Ivan Provedel, a una settimana ormai dall’inizio del mercato ha aumentato ancor di più le certezze di una rosa già forte di suo. Ma certe scariche d’adrenalina creano dipendenza. Per questo la dirigenza nerazzurra ha già spostato il mirino sul prossimo fascicolo, sempre dalla Premier, presente da tempo ormai sulle scrivanie di viale della Liberazione. Curtis Jones è il tarlo nella mente di Chivu, trasmesso anche ai vertici del club: l’uomo in grado di alzare ancor di più il livello della squadra campione d’Italia. La situazione contrattuale (è a un anno ormai dalla scadenza con il Liverpool) è ghiotta, ma gli inglesi resistono.