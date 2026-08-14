Inter, Spence per due: per Chivu un altro multiuso

Lo era già l'anno scorso, ma quest'anno lo sarà ancora di più. È passato quasi un mese dall'inizio del ritiro e Cristian Chivu sta modellando ulteriormente la sua Inter multiuso, puntando sia su una rosa piena di giocatori eclettici sia sulle sue stesse invenzioni che l'hanno condotto fin dai tempi delle giovanili a ripensare alcuni ruoli. Non solo, adesso c’è anche l’arrivo di Spence ad avvalorare questa tesi visto che l’inglese si trova a suo agio sulla corsia destra, ma può disimpegnarsi anche su quella sinistra nel momento del bisogno. Ieri sera intanto il calciatore è sbarcato a Milano e oggi è atteso per le visite mediche prima della firma sul contratto. versatili. Quanto alle invenzioni dell’allenatore, invece, basti pensare ad alcuni nomi, a partire da Diouf, arrivato centrocampista e ritrovatosi esterno destro. Oppure a Sucic che da mezzala ha indossato anche i panni del regista, per far fronte ai problemi fisici di Calhanoglu. L’anno scorso il tecnico romeno in Coppa Italia aveva messo in luce anche il giovane Kamate, che lui stesso ai tempi della Primavera aveva trasformato da interno di centrocampo a esterno offensivo. Insomma quello nerazzurro è un vero e proprio laboratorio dove la rigida interpretazione dei ruoli è tale fino a un certo punto.