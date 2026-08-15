L'Inter vuole vendere Luis Henrique per arrivare a Jones: non c'è solo la Roma in corsa

Frattesi ha liberato il posto a centrocampo, ma non ha garantito le risorse sperate: dopo la necessità di ricalibrare l’operazione, in seguito agli intoppi emersi ieri mattina, 5 milioni per il prestito iniziale, invece di uno solo, con riscatto fissato a 10. Così, per garantirsi maggiori certezze per il completamento della missione Jones, l’Inter potrebbe avere la necessità di raccogliere altre “munizioni”. Di qui, l’idea accolta favorevolmente di cedere Luis Henrique. Con la Roma, come noto, c’è già un tavolo aperto, per una valutazione complessiva del brasiliano attorno ai 30 milioni, bonus compresi. Tuttavia, resta comunque da sciogliere il nodo della formula e, in ogni caso, il club giallorosso è al momento concentrato a completare il reparto offensivo. La Roma, dunque, potrebbe presto non restare l’unica interlocutrice per l’ex-Marsiglia. Dall’Inghilterra, infatti, si è registrato qualche movimento e in casa nerazzurra attendono presto nuovi aggiornamenti.

Tutto su Jones: la richiesta del Liverpool e la strategia dell'Inter A prescindere da Luis Henrique, l’Inter andrà in ogni caso all’affondo per Jones, giocatore espressamente richiesto da Chivu. Il Liverpool era sempre rimasto rigido sulle proprie posizioni, vale a dire una richiesta di 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Ultimamente, però, c'è stato un “ammorbidimento”. Volendo, l’esempio è quello del Tottenham, che, dopo aver sparato alto per Spence, ha finito poi per abbassare il tiro. Con i Reds non siamo ancora allo stesso punto, ma con l’avvicinarsi della fine del mercato e la prospettiva di perdere Jones senza incassare nemmeno un euro, ecco che l’Inter potrebbe strappare lo sconto desiderato. Intendiamoci, sarà difficile scendere sotto i 35 milioni, è obbligatorio però restare sotto i 40. Ragion per cui, con qualche “doblone” in più in cassa, tutto diventerà più semplice.