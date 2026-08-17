La mossa di Jones che lo avvicina all'Inter: perché quel like sui social può essere importante

MILANO - Meglio guardarsi un’amichevole dell’ Inter , invece che giocare quelle del Liverpool . Sabato sera, infatti, Jones non ha perso tempo nel mettere un “like” sotto al post di Stones , che ha debuttato in nerazzurro segnando il gol vittoria contro il Betis . Ieri, invece, il centrocampista è rimasto fuori dalla doppia amichevole con il Como, sia dalla prima a porta chiuse sia da quella ufficiale ad Anfield. Era accaduto lo stesso con il Monaco la scorsa settimana, ma c’era stata una spiegazione, ovvero un problema all’anca. Problema, peraltro, risolto rapidamente, visto che Jones è tornato subito ad allenarsi regolarmente. Lo ha fatto anche ieri, svolgendo però una seduta individuale, a differenza dei compagni pronti a scendere in campo con i lariani.

La strategia dell'Inter per Jones

Insomma, su quale sia il desiderio del centrocampista dubbi non ce ne sono da tempo: vuole solo l’Inter. Ma, a questo punto, non ci sono nemmeno sulla sua fiducia di raggiungere l'obiettivo. Era già pronto a vestirsi di nerazzurro lo scorso gennaio. Ora spera di farlo per la fine di agosto. E’ lo stesso auspicio di Chivu, che ha espressamente richiesto Jones per dare qualcosa di diverso alla sua mediana. Tocca a Inter e Liverpool mettersi d’accordo. E già questa settimana torneranno ad aprirsi i canali di comunicazione tra le due società. Del resto, sistemata la fascia destra, il club ora può davvero concentrarsi su Jones. La strategia attendista con Spence ha dato i suoi frutti, nel senso che il Tottenham ha finito per abbassare le sue pretese. Anche i Reds sembra che si siano ammorbiditi, ma Marotta e Ausilio puntano a limare ancora qualcosa per scendere sotto i 35 milioni.