L’Inter non esclude un colpo in avanti: ecco l’identikit del giocatore che vuole Chivu

Non solo Jones. Il centrocampista inglese potrebbe non essere l’ultimo colpo in entrata del mercato interista. In viale Liberazione, infatti, non escludono l’innesto di un’altra punta o, comunque, di un giocatore offensivo, con caratteristiche differenti: vale a dire fantasia, imprevedibilità e abilità nell’uno contro uno. Attenzione, però, le valutazioni in questo senso sono in corso. E, comunque, la sensazione è che una new-entry là davanti sia strettamente legata ad un’ulteriore uscita: a questo punto, tra centrocampo e attacco. Ad ogni modo, è uno scenario che verrà esplorato concretamente nell’ultima settimana di mercato, quindi dopo la prima giornata di campionato.

Inter Stones si prende già l'Inter: risate con Lautaro prima dell'allenamento Guarda la gallery La strategia dell'Inter: cosa succede ora In questo momento, infatti, la priorità resta Jones, anche a prescindere dal destino di Luis Henrique. Insomma, non occorre che il brasiliano venga ceduto per dare l’assalto al giocatore del Liverpool. Significa che la strategia attendista dell’Inter è finalizzata a strappare le condizioni migliori per l’operazione. Sostanzialmente quello che è già accaduto con Spence e il Tottenham, che, trascorsa qualche settimana dopo i primi approcci nerazzurri, ha finito per ridurre le proprie pretese. I Reds hanno resistito decisamente di più, ma i segnali di un ammorbidimento sono sempre più frequenti. Tanto che in Inghilterra danno ormai per scontata la cessione di Jones. Del resto avrebbe poco senso continuare a tenere alta l’asticella, con il rischio non solo di perdere il giocatore senza incassare nemmeno un euro, ma anche di avere in squadra un elemento scontento e poco coinvolto. Non a caso, dopo aver saltato l’amichevole con il Monaco, Jones ha saltato anche le due con il Como di domenica scorsa. E la scusa del fastidio all’anca, a questo punto, fatica a reggere. Anche perché il centrocampista dà l’idea proprio di avere in testa soltanto l’Inter. I suoi like alle vicende nerazzurre si moltiplicano, con il “follow” a Bastoni, come ultima novità.