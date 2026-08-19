L’Inter riflette su Jones: serve o no la cessione di Luis Henrique?
Una premessa è d’obbligo, dal punto di vista del bilancio, non ci sono ostacoli o esigenze particolari per l’acquisto di Jones. Nel senso che l'Inter potrebbe “assorbire” un investimento da circa 35 milioni senza conseguenze per i suoi conti. Prova ne sia che, a giugno, il club nerazzurro era pronto a versare una cinquantina di milioni all’Atalanta per Palestra. In alternativa è arrivato Spence, per 30: quindi, facendo un semplice calcolo, ne avanzano comunque altri 20. Ad ogni modo, senza perdersi troppo nei numeri - la differenza tra entrate e uscita al momento è attorno ai 30-35 milioni -, l’Inter ha la forza per sostenere un’operazione del genere. E allora perché non affonda il colpo, viene da chiedersi? Beh, innanzitutto perché, come già avvenuto con Spence e il Tottenham, lavorando ai fianchi del Liverpool, c’è la convinzione di riuscire a strappare condizioni migliori. Negli ultimi giorni, però, è subentrata un’altra variabile: il destino di Luis Henrique.
In attesa
E’ emersa, infatti, la possibilità di cedere il brasiliano, con la Roma in prima fila e qualche club di Premier che ha lanciato segnali. Per viale Liberazione, dunque, si è prospettato un incasso di 25 milioni abbondanti. E, come conseguenza, sono cominciate le riflessioni: meglio chiudere la partita per Jones subito, oppure attendere di sistemare l’ex Marsiglia? Diciamo che, al momento, non è stata ancora presa una decisione definitiva e che i dialoghi tra dirigenza e proprietà sono ancora in corso. Sullo sfondo, evidentemente, ci sono sia Chivu sia lo stesso Jones. L’allenatore rumeno, che aveva indicato il centrocampista addirittura lo scorso gennaio, per poi tornare alla carica per il mercato estivo, si aspetta di essere accontentato. E ha pure avuto rassicurazioni in questo senso. Jones, invece, dopo essersi promesso da tempo all’Inter, non è arretrato nemmeno di un passo. Ha sempre tenuto chiuso la porta alle pro poste di rinnovo del Liverpool, è rimasto fermo sulle sue posizioni anche dopo la manifestazione di stima del nuovo tecnico dei Reds, Iraola, e ha pure saltato le ultime amichevoli. Insomma, è sostanzialmente ai margini della squadra. E ormai tutti in Inghilterra danno per scontato il suo trasferimento in nerazzurro. Addirittura, i Reds starebbero per prendere un nuovo centrocampista: Wharton del Crystal Palace, con un altro mega investimento.
Non solo Jones
Insomma, probabilmente è soltanto una questione di tempo e poi per l'inglese si spalancheranno i cancelli della Pinetina. Resta il fatto che, per scelta, o per necessità, ormai tutte le trattati ve che coinvolgono il club nerazzurro hanno tempi lunghi. Può andare bene, come nel già citato caso di Spence, visto che il Tottenham ha abbassato le pretese. Ma può anche andare male, come accaduto con Palestra, con il Chelsea che è riuscito a inserirsi, facendo saltare il banco sia con l’Atalanta sia con il giocatore. Non accadrà con Jones, che ha già respinto il corteggiamento del Nottingham Forest, ma è chiaro che prima si inserirà nel gruppo di Chivu e meglio sarà per tutte le parti coinvolte. Senza trascurare il fatto che, all'ultimo, potrebbe esserci anche un'altra new-entry. Anche l'innesto di un'altra punta, infatti, è oggetto di valutazio ne in casa Inter. A patto, però, che ci sia un'uscita tra attacco e centr ocampo.
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