Inter, è fatta per Jones: c’è il sì del Liverpool! Arriva a Milano per visite e firma
MILANO - L’Inter ha scelto di rompere gli indugi: stop a riflessioni e valutazioni, inutile attendere di definire il destino di Luis Henrique, comunque ancora in bilico, come si può leggere a parte. Così, ieri è partito l’affondo decisivo per Jones: un affondo che nel giro di poche ha ottenuto il successo. Il club nerazzurro e il Liverpool hanno raggiunto l’intesa sulla base di 30 milioni più 5 di bonus: sostanzialmente gli stessi contorni dell’acquisto di Spence dal Tottenham. Da lì in poi le società hanno lavorato per sistemare i dettagli dell’operazione. L’ultimo nodo da sciogliere potrebbe essere l’inserimento di una (piccola) percentuale sulla rivendita ma l’affare è fatto, tanto che oggi l’inglese è atteso a Milano per le visite di rito e le firme sul contratto fino al 2031. Jones all’Inter guadagnerà quasi 4 milioni a stagione. Per i nerazzurri è il terzo acquisto dalla Premier di questa sessione di mercato dopo quelli di Spence e Stones.
La richiesta di Chivu
Finalmente, insomma, un corteggiamento cominciato a gennaio si trasforma in matrimonio. Il più felice, oltre ovviamente allo stesso Jones, è Chivu. L’acquisto del centrocampista inglese nasce da una sua precisa richiesta. L’idea è quella di rafforzare la mediana, ma anche di darle una nuova dimensione. Il tecnico rumeno ha dovuto attendere, ma, visto com’è finita, ne è valsa la pena. E’ così pure per Jones. Anche lui, infatti, ha messo del suo per arrivare alla fumata bianca. Era già convinto di vestirsi di nerazzurro a gennaio, quando sul tavolo c’era l’ipotesi di un prestito, e da allora non ha più cambiato idea. Ha respinto ogni tentativo del Liverpool di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Non si è fatto smuovere da Iraola, il nuovo tecnico dei Reds, che, appena insediato, gli manifestato la sua stima. Non ha ceduto davanti alle avances del Nottingham. E, infine, è rimasto fuori dalle ultime due amichevoli, con la scusa di un fastidio all’anca, che aveva tutta l’aria del classico infortunio diplomatico.
Jones disponibile per il Cagliari
Evidentemente, in queste settimane, ha continuato ad avere rassicurazioni. E lui le ha ricambiate spargendo “like” sotto ai post che riportavano le vicende nerazzurre. A differenza di Spence, Jones è allenato. Avrà probabilmente rallentato nell’ultima settimana, quando il suo trasferimento è diventato caldo, ma non avendo partecipato al Mondiale, ha cominciato e svolto l’intera preparazione con il Liverpool, partecipando anche alla tournée negli Usa. Si può prevedere, insomma, che possa essere a disposizione per la trasferta con il Cagliari, alla seconda giornata.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS