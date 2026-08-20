Inter, è fatta per Jones: c’è il sì del Liverpool! Arriva a Milano per visite e firma

MILANO - L’Inter ha scelto di rompere gli indugi: stop a riflessioni e valutazioni, inutile attendere di definire il destino di Luis Henrique, comunque ancora in bilico, come si può leggere a parte. Così, ieri è partito l’affondo decisivo per Jones: un affondo che nel giro di poche ha ottenuto il successo. Il club nerazzurro e il Liverpool hanno raggiunto l’intesa sulla base di 30 milioni più 5 di bonus: sostanzialmente gli stessi contorni dell’acquisto di Spence dal Tottenham. Da lì in poi le società hanno lavorato per sistemare i dettagli dell’operazione. L’ultimo nodo da sciogliere potrebbe essere l’inserimento di una (piccola) percentuale sulla rivendita ma l’affare è fatto, tanto che oggi l’inglese è atteso a Milano per le visite di rito e le firme sul contratto fino al 2031. Jones all’Inter guadagnerà quasi 4 milioni a stagione. Per i nerazzurri è il terzo acquisto dalla Premier di questa sessione di mercato dopo quelli di Spence e Stones.

Inter Stones si prende già l'Inter: risate con Lautaro prima dell'allenamento Guarda la gallery La richiesta di Chivu Finalmente, insomma, un corteggiamento cominciato a gennaio si trasforma in matrimonio. Il più felice, oltre ovviamente allo stesso Jones, è Chivu. L’acquisto del centrocampista inglese nasce da una sua precisa richiesta. L’idea è quella di rafforzare la mediana, ma anche di darle una nuova dimensione. Il tecnico rumeno ha dovuto attendere, ma, visto com’è finita, ne è valsa la pena. E’ così pure per Jones. Anche lui, infatti, ha messo del suo per arrivare alla fumata bianca. Era già convinto di vestirsi di nerazzurro a gennaio, quando sul tavolo c’era l’ipotesi di un prestito, e da allora non ha più cambiato idea. Ha respinto ogni tentativo del Liverpool di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Non si è fatto smuovere da Iraola, il nuovo tecnico dei Reds, che, appena insediato, gli manifestato la sua stima. Non ha ceduto davanti alle avances del Nottingham. E, infine, è rimasto fuori dalle ultime due amichevoli, con la scusa di un fastidio all’anca, che aveva tutta l’aria del classico infortunio diplomatico.