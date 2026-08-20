Come giocherà Jones nell’Inter: Chivu ha un centrocampo da mille soluzioni

Chivu ha ora a disposizione una linea mediana in stile europeo con tanti uomini pronti all'impiego
Giorgio Coluccia
Giorgio Coluccia

4 min

Pubblicato il 20.08.2026, 08:18

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Tecnica, eclettismo e tempi di gioco. Lo sbarco di Jones a Milano completa ulteriormente un centrocampo d'assalto, regalando a Chivu un reparto che non conosce eguali anche dal punto di vista dell’intercambiabilità dei sette elementi a disposizione. Un’Inter formato europeo, ancora di più rispetto agli ultimi anni dove il reparto nevralgico aveva comunque fatto la differenza. Stavolta però a fare impressione è la profondità delle possibili scelte, con l'ultimo arrivato Jones in grado di ricoprire tutti e tre i ruoli così come hanno già saputo fare sia Zielinski sia Barella, agendo da mezzali e anche in regia nel momento del bisogno. Non fa eccezione Stankovic, abile nel vestirsi da vice Calhanoglu, ma anche da interno per aggiungere qualità e un pizzico di imprevedibilità. Infine Mkhitaryan e Sucic rappresentano il vecchio e il nuovo, dopo aver mandato ampiamente a memoria i movimenti richiesti da Chivu in attesa della trasformazione ulteriore che il reparto vivrà in questa stagione. 

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Rosa ampia per la Champions League

L'ampia disponibilità in termini numerici e di qualità dei singoli darà al tecnico interista la possibilità di non dover sacrificare le scelte nel nome del turnover perché tutti dovranno essere indispensabili tra campionato e Champions, rispettivamente per bissare l'ultimo titolo e fare più strada possibile in Europa. E, se necessario, pronti a cambiare veste in base alle esigenze tattiche. Oltre alla garanzie offerte da un pilastro come Barella, la rinascita più sorprendente nell'ultimo anno è stata quella di Zielinski che fino all'estate scorsa era un punto interrogativo (si era parlato anche di una possibile uscita), ma poi è riuscito a ritagliarsi una posizione importante nello spartito di Chivu e l'anno scorso ha rivestito un ruolo fondamentale in mezzo al campo adattandosi anche in regia. Inoltre quest'anno la maggior scelta è offerta anche dal fatto che Frattesi non è più a disposizione, dopo lo scarso impiego della passata stagione, ed è stato rimpiazzato con un elemento più funzionale all'idea di gioco interista. 

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