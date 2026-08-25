L'Inter cerca l’affare last minute di mercato: deciderà tutto la cessione di Luis Henrique
MILANO - Il piano, l’Inter, lo aveva studiato per tempo: via Luis Henrique e dentro un altro attaccante. E il percorso sembrava ormai imboccato. Nel senso che, con la Roma, era già stata imbastita l’operazione per il trasferimento del brasiliano nella Capitale. Solo che il club giallorosso, dopo aver preso Mora, per completare la batteria dei laterali ha cambiato obiettivo, puntando su Oosterwolde. Probabile che abbiano inciso i numeri nel senso che l’Inter, per l’ex Marsiglia, voleva una cessione immediata, oppure un prestito con obbligo di riscatto, per non meno di 25 milioni. Beh, con il Fenerbahce, la Roma se l’è cavata con cifre inferiori.
Inter, Luis Henrique resta in uscita
Significa, allora, che Luis Henrique resterà e l’Inter non aggiungerà il nuovo attaccante? In realtà, è ancora tutto possibile. La linea, infatti, è che per una new entry là davanti occorra un’uscita. E non si tratta soltanto di una questione economica. Il rischio, infatti, è quello di ritrovarsi una rosa extralarge, con il conseguente malcontento di chi si ritrova a giocare meno. Meglio, quindi, fare spazio. E l’ex Marsiglia sembrava effettivamente il candidato giusto. Potrebbe ancora esserlo, nel senso che qualche sondaggio è partito dalla Premier, ma senza che poi ci siano state mosse concrete. Potrebbe accadere nella settimana calda che separa dalla fine del mercato. Più difficile immaginare che altri nerazzurri possano uscire.
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