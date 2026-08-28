Da Dimarco a Carlos Augusto: l'Inter si blinda per il futuro con i rinnovi

Inter, la questione Dimarco in primis

Il primo porta senz’altro il nome di Federico Dimarco. L’MVP dell’ultima stagione tricolore è formalmente in scadenza nel 2027, ma con una clausola unilaterale che permetterebbe all’Inter di estendere la durata dell’accordo di un altro anno. Per questo motivo il club nerazzurro non ha finora manifestato particolare apprensione sul tema, ma la dirigenza sa bene che il giocatore aspetta comunque una chiamata. Dimarco è pronto a discutere eventualmente anche di una durata più lunga, sperando ci sia margine per riconoscergli una gratificazione economica (passando magari da 4 milioni a 5) che legittimamente l’esterno crede di meritare dopo l’enorme contributo verso il raggiungimento dello scudetto numero 21. Nulla che l’Inter non abbia già messo in preventivo, per cui è lecito attendersi sviluppi già in autunno, per sistemare per tempo la questione. Il giocatore intanto rimane serenissimo e concentrato sul campo, consapevole della centralità nel progetto tecnico dei Campioni d’Italia e del grande legame con tutto l’ambiente.