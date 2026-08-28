Da Dimarco a Carlos Augusto: l'Inter si blinda per il futuro con i rinnovi
La firma di Pio Esposito sul suo nuovo contratto fino al 2031 non chiude la stagione dei rinnovi in casa Inter. Quantomeno quella delle trattive, destinate anzi ad andare avanti anche nelle prossime settimane. È la prima cosa in agenda per i dirigenti nerazzurri una volta terminato il mercato estivo. Dalla settimana prossima in avanti, dunque, ogni momento sarà quello buono per riprendere in mano alcuni fascicoli.
Inter, la questione Dimarco in primis
Il primo porta senz’altro il nome di Federico Dimarco. L’MVP dell’ultima stagione tricolore è formalmente in scadenza nel 2027, ma con una clausola unilaterale che permetterebbe all’Inter di estendere la durata dell’accordo di un altro anno. Per questo motivo il club nerazzurro non ha finora manifestato particolare apprensione sul tema, ma la dirigenza sa bene che il giocatore aspetta comunque una chiamata. Dimarco è pronto a discutere eventualmente anche di una durata più lunga, sperando ci sia margine per riconoscergli una gratificazione economica (passando magari da 4 milioni a 5) che legittimamente l’esterno crede di meritare dopo l’enorme contributo verso il raggiungimento dello scudetto numero 21. Nulla che l’Inter non abbia già messo in preventivo, per cui è lecito attendersi sviluppi già in autunno, per sistemare per tempo la questione. Il giocatore intanto rimane serenissimo e concentrato sul campo, consapevole della centralità nel progetto tecnico dei Campioni d’Italia e del grande legame con tutto l’ambiente.
L'importanza di Carlos Augusto
Diversa, invece, è la posizione del brasiliano. Con il suo entourage del brasiliano - il contratto di Carlos Augusto scade nel 2028 - i dialoghi sono partiti ormai mesi fa, senza però trovare al momento l’accordo per la fumata bianca. L’Inter è pronta ad aumentargli l’ingaggio fino a toccare quota 3 milioni circa, potendo anche beneficiare nel suo caso del decreto crescita.
Dipenderà più che altro dalla voglia di giocare dell’ex Monza, consapevole di avere davanti a sé due perni dell’Inter come Bastoni e lo stesso Dimarco, per cui costretto ad accontentarsi di un ruolo da comprimario, per quanto in ogni caso Chivu reputi la sua affidabilità un valore imprescindibile.
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