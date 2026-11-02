Inter, il mercato non si vede: i rinforzi dalla Premier frenati dagli infortuni

Nel calderone dell’Inter quest’anno Chivu di fatto non ha ancora potuto mischiare nuovi ingredienti a quelli già noti come avrebbe voluto. La ricetta nerazzurra, nonostante le pedine arrivate dal mercato estivo, è quasi la stessa della scorsa stagione. Dei cinque innesti arrivati dall’ultima finestra, le aspettative più elevate riguardavano inevitabilmente i tre giocatori pescati in Premier. Jones, oggetto del desiderio trattato a lungo su richiesta precisa dell’allenatore, Stones, elemento di esperienzapreso a parametro zero, e Spence, tassello individuato in agosto per completare finalmente il mosaico a destra finora sono stati più ai box che a disposizione di Chivu.

Lazio "Salutate la capolista!": i social impazziscono con la Lazio prima in classifica, meme e ironie a non finire Guarda la gallery Inter, un mercato che (ancora) non si vede: sfortunato Jones ATTESA. La sorte ha giocato un brutto scherzo in particolar modo all’ex Liverpool, fermatosi nel corso dell’ultima pausa per le nazionali proprio nel momento in cui sembrava in rampa di lancio. Stones, invece, non ha fatto altro che confermare un trend che purtroppo era iniziato già alcune stagioni fa: la speranza in viale della Liberazione è che alla lunga possa tornare pedina utile nelle rotazioni. Spence è l’unico dei tre inglesi ora a disposizione: da settimane ormai ha lasciato l’infermeria, sebbene non sia ancora al top della condizione. L’ex Tottenham ha caratteristiche diverse da Palestra e Khalaili, i due profili scelti prima di lui per la catena di destra e finora non ha avuto un impatto degno di nota.