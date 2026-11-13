Tutte le mosse di mercato dell’Inter per gennaio: niente attaccanti, e in difesa…
Il giro di boa non è ancora all’orizzonte, ma certe valutazioni vanno fatte per tempo. In viale della Liberazione presto dovranno porsi il quesito sull’opportunità di investire a gennaio per rinforzare la rosa dell’Inter. Qualche lacuna, al netto delle contingenze, è già balzata all’occhio dei tifosi più esigenti. Soprattutto nelle ultime settimane, complice l’infortunio di Lautaro Martinez e la sindrome influenzale che nel giro di pochi giorni ha colpito prima Pio Esposito e poi Bonny, i dubbi sull’assortimento del reparto avanzato hanno preso quota. Linea. A spazzarli via, almeno secondo quella che è la visione del club, è stato con fermezza Beppe Marotta: in casa nerazzurra sono piuttosto convinti di avere a disposizione le risorse necessarie per competere ad alti livelli su tutti i fronti fino al termine dell’annata. Quella appena attraversata, secondo la dirigenza nerazzurra, è soltanto una curva a gomito della stagione, in cui gli imprevisti si sono beffardamente sovrapposti, costringendo Chivu a spremere più di tutti Marcus Thuram, fino a portarlo all’affaticamento di questi giorni. In ogni caso ad Appiano Gentile sperano che il francese possa smaltire il problema prima della gara con l’Atalanta della settimana prossima, mettendo il suo allenatore in condizione di convocarlo e partire per Bergamo con tre attaccanti, considerando ormai vicino anche il recupero di Lautaro e la disponibilità di Pio Esposito. L’unico ai box a quel punto sarebbe Bonny.
Il focus sulla difesa
C’è un altro fronte però che effettivamente potrebbe spingere l’Inter a valutare un investimento nel mercato di riparazione. Si tratta della difesa, dove John Stones è già reduce da un lungo infortunio, sulla falsariga di quanto accaduto negli ultimi anni. Le prossime settimane serviranno a capire quali garanzie riuscirà a dare l’ex Manchester City, prima di sondare eventualmente nuovi profili da poter inserire in corso d’opera. Anche perché, al netto delle condizioni di Stones, l’impressione è che manchi qualcosa nella retroguardia nerazzurra in termini di caratteristiche dopo gli addii di De Vrij e Acerbi. A livello di liste non ci sono particolari ostacoli da superare, in Serie A come in Champions League, ma va da sé che eventuali cessioni di esuberi possano nel caso agevolare anche operazioni in entrata. In tal senso rimane piena disponibilità da parte dell’Inter ad ascoltare offerte per esempio su Luis Henrique, già tra i possibili partenti in estate.
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