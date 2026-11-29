MILANO - Il calciomercato è un romanzo fatto di pagine in cui il colpo di scena è sempre dietro l’angolo . Capita anche che certe strette di mano inseguite a lungo e mai arrivate, d’improvviso tornino possibili dopo anni più o meno clamorosamente. Potrebbe essere il caso dell’ Inter, già impegnata anche nell’immaginare la squadra del futuro . Sarà fatta non soltanto di giovani pronti a emergere, ma anche di uno zoccolo duro resistente alle intemperie e innesti in grado di rafforzare entrambe le componenti.

Per questo motivo in viale della Liberazione nelle ultime settimane sembrano aver tirato fuori dall’archivio un vecchio fascicolo . Dentro ci sono le informazioni su Mario Hermoso, difensore seguito a lungo prima che finisse alla Roma , nella sessione di mercato in cui poi - anche su input della proprietà – la dirigenza nerazzurra scelse di affondare il colpo sulla scommessa Palacios , preferito all’ex Atletico Madrid perché profilo futuribile. L’argentino è tornato poi in patria a gennaio di quest’anno, sposando la causa dell’Estudiantes , dopo non essere riuscito a convincere né Inzaghi, né Chivu e nemmeno a trovare spazio in prestito al Monza . Sembra ora essersi messo alle spalle le difficoltà, tanto da attirare su di sé il mirino del River Plate. Rimane da capire se l’Estudiantes deciderà a stretto giro di esercitare il diritto di riscatto dall’Inter per circa 6,5 milioni : a quel punto potrà sia trattenerlo definitivamente che pensare magari di cederlo a una cifra più alta. Il suo procuratore, l o stesso di Lautaro Martinez , sta lavorando per garantirgli un futuro stabile altrove.

La Roma punta al rinnovo dello spagnolo

Completamente diversa, invece, è stata la traiettoria del difensore spagnolo. A distanza di due anni dal suo arrivo nella capitale a parametro zero, Hermoso si è affermato come uno dei migliori difensori della rosa grazie al grande lavoro di Gasperini. Con il tecnico si è creata una grande empatia, in grado di proiettare il classe 1995 oltre i problemi d’ambientamento del primo anno e la mancanza di fiducia che aveva avvertito anche durante il prestito al Bayer Leverkusen. L’exploit potrebbe convincere i Campioni d’Italia a trascurare ora il dato anagrafico pur di rimediare alla mancanza di alcune caratteristiche nel reparto arretrato, come l'esperienza internazionale e la leadership. Dovranno fare ovviamente i conti con la Roma, non un dettaglio. Il club giallorosso è intenzionato ad andare oltre la scadenza della prossima estate e pensa concretamente al rinnovo, magari abbassando la parte fissa rispetto ai 3,5 circa attuali e irrobustendo i bonus. A oggi filtra serenità sul tema da Trigoria. Marotta, che ha sempre avuto un debole per i parametri zero, sa che in caso di braccio di ferro non sarà affatto facile.