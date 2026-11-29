L'Inter piomba su Hermoso: deve ancora rinnovare con la Roma, idea a zero per giugno
MILANO - Il calciomercato è un romanzo fatto di pagine in cui il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Capita anche che certe strette di mano inseguite a lungo e mai arrivate, d’improvviso tornino possibili dopo anni più o meno clamorosamente. Potrebbe essere il caso dell’Inter, già impegnata anche nell’immaginare la squadra del futuro. Sarà fatta non soltanto di giovani pronti a emergere, ma anche di uno zoccolo duro resistente alle intemperie e innesti in grado di rafforzare entrambe le componenti.
L'Inter torna a pensare a Hermoso
Per questo motivo in viale della Liberazione nelle ultime settimane sembrano aver tirato fuori dall’archivio un vecchio fascicolo. Dentro ci sono le informazioni su Mario Hermoso, difensore seguito a lungo prima che finisse alla Roma, nella sessione di mercato in cui poi - anche su input della proprietà – la dirigenza nerazzurra scelse di affondare il colpo sulla scommessa Palacios, preferito all’ex Atletico Madrid perché profilo futuribile. L’argentino è tornato poi in patria a gennaio di quest’anno, sposando la causa dell’Estudiantes, dopo non essere riuscito a convincere né Inzaghi, né Chivu e nemmeno a trovare spazio in prestito al Monza. Sembra ora essersi messo alle spalle le difficoltà, tanto da attirare su di sé il mirino del River Plate. Rimane da capire se l’Estudiantes deciderà a stretto giro di esercitare il diritto di riscatto dall’Inter per circa 6,5 milioni: a quel punto potrà sia trattenerlo definitivamente che pensare magari di cederlo a una cifra più alta. Il suo procuratore, lo stesso di Lautaro Martinez, sta lavorando per garantirgli un futuro stabile altrove.
La Roma punta al rinnovo dello spagnolo
Completamente diversa, invece, è stata la traiettoria del difensore spagnolo. A distanza di due anni dal suo arrivo nella capitale a parametro zero, Hermoso si è affermato come uno dei migliori difensori della rosa grazie al grande lavoro di Gasperini. Con il tecnico si è creata una grande empatia, in grado di proiettare il classe 1995 oltre i problemi d’ambientamento del primo anno e la mancanza di fiducia che aveva avvertito anche durante il prestito al Bayer Leverkusen. L’exploit potrebbe convincere i Campioni d’Italia a trascurare ora il dato anagrafico pur di rimediare alla mancanza di alcune caratteristiche nel reparto arretrato, come l'esperienza internazionale e la leadership. Dovranno fare ovviamente i conti con la Roma, non un dettaglio. Il club giallorosso è intenzionato ad andare oltre la scadenza della prossima estate e pensa concretamente al rinnovo, magari abbassando la parte fissa rispetto ai 3,5 circa attuali e irrobustendo i bonus. A oggi filtra serenità sul tema da Trigoria. Marotta, che ha sempre avuto un debole per i parametri zero, sa che in caso di braccio di ferro non sarà affatto facile.
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