"Diktat Conte, Paratici sul mercato: McKennie, Kessie e Amrabat sulla lista"

Per il Tottenham di Antonio Conte è stato un mese di gennaio “emozionante”, con l’esaltante rimonta sul Leicester preceduta e seguita dalle due sconfitte contro il Chelsea nella semifinale di Coppa di Lega e in campionato, match che ha segnato il primo ko della gestione Conte in Premier. La corsa alla zona Champions non è comunque affatto compromessa, ma proprio gli ultimi ko hanno convinto Antonio Conte della necessità di ritoccare la rosa durante il mercato di gennaio.

Tottenham, Conte chiede rinforzi a centrocampo “So perfettamente quanto sia difficile fare mercato a gennaio, ma so anche che la nostra rosa è piuttosto corta e sono convinto che se si presenterà l’occasione la società non si farà trovare impreparata” ha dichiarato Conte al termine dell'ultimo match, affidandosi alla diplomazia. In realtà, il tecnico salentino avrebbe fatto capire al direttore sportivo Fabio Paratici della necessità di integrare il reparto di centrocampo, che sarebbe pieno di giocatori ritenuti non adatti dall'allenatore dal punto di vista tecnico-tattico.

Tottenham, Fabio Paratici pensa a McKennie Da Giovanni Lo Celso a Dele Alli, che hanno iniziato dalla panchina contro il Leicester, fino a Tanguy Ndombele, Conte è tutt’altro che soddisfatto delle caratteristiche dei centrocampisti a disposizione, da qui l’attivismo di Paratici che sembra voler pescare in Italia il mediano giusto per il proprio allenatore. Sulla lista dell’ex dirigente della Juventus ci sarebbe anche Weston McKennie, peraltro pupillo dello stesso Paratici che lo portò alla Juventus nell’estate 2020. Secondo quanto riportato da 'Football-london' il dirigente piacentino avrebbe anche già avuto contatti con l’agente del cursore texano, che dopo un inizio di stagione in sordina è però diventato un titolare fisso della Juventus di Max Allegri, poco propenso a lasciarlo partire almeno fino al termine della stagione.