"Morata-Barcellona, affare in standy: serve la partenza di Dembélé"

Tuttavia, la situazione del centravanti spagnolo è fortemente condizionata dai movimenti in uscita del Barcellona e in particolare alla partenza di Ousmane Dembélé . A fine dicembre il Barcellona aveva mosso i primi passi per arrivare a Morata, primo obiettivo di Xavi per rinforzare l’attacco, ma nonostante i tentennamenti del giocatore la Juventus aveva chiuso ogni discorso sul nascere, proprio perché all’epoca sprovvista di un’alternativa all’altezza. Ora che un nuovo bomber sta per sbarcare a Torino e che quindi la Juventus non ritiene più incedibile Morata, l’ex centravanti di Real Madrid e Atletico Madrid è però “appeso” proprio al futuro di Dembélé.

Morata tra Juve e Barcellona: ultimi giorni di mercato decisivi

L’attaccante non sembra però avere fretta, valutando anche la possibilità di restare a Barcellona fino al termine della stagione per poi diventare padrone del proprio cartellino. Con questo scenario la società blaugrana sarebbe impossibilitata ad arrivare a Morata, dato che neppure i sacrifici di altri esuberi come l’ex juventino Neto, Iñaki Peña e Mingueza garantirebbero il risparmio necessario per chiudere l’operazione. Uno scenario inquietante per Xavi, che dovrebbe ripiegare su piani alternativi per l’attacco, ma anche per la Juventus, che si ritroverebbe un’inaspettata abbondanza nel reparto e dovrebbe gestire l’insofferenza di Morata, il cui spazio in squadra nella seconda parte di stagione dopo l’arrivo di Vlahovic sarebbe inevitabilmente ridotto.