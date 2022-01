Juve, tutti i dettagli dell'affare Vlahovic

Il conto alla rovescia è iniziato, per semplicità si parte dal 9. Poi Dusan Vlahovic sarà un giocatore della Juve. Dall'inversione a U repentina del club bianconero alla definizione dell'operazione con la Fiorentina passeranno in tutto due o tre giorni, a questo punto c'è forse solo da capire il “come” e non più il “se”: tant'è vero che già a partire da domani a Torino sperano di poter accogliere Vlahovic per organizzare le visite mediche e porre la fatidica firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per i prossimi quattro anni . [...]

Il racconto della trattativa

In mattinata il contatto diretto tra club, forse il primo. Non c'era molto da dirsi in realtà, se non ribadire da parte della Fiorentina le condizioni imposte da Rocco Commisso e già diffuse in diretta tv lunedì sera da Daniele Pradè: 70 milioni almeno, senza contropartite tecniche, senza formule fantasione e dilazioni di pagamento particolari. Richiesta incassata dalla Juve, che a quel punto si è presa solo (per così dire) il tempo di formulare la propria offerta. [...]

La decisione era ormai stata presa da Andrea Agnelli, con l'approvazione necessaria di John Elkann perché in ogni caso bisognava andare oltre i programmi originari anche anticipando il budget previsto per il mercato estivo dall'aumento di capitale. Tempi tecnici insomma per formalizzare l'offerta che poi dovrà essere accettata dalla Fiorentina, al club di Rocco Commisso alla fine arriveranno 75 milioni tra parte fissa (70) e bonus (5), senza alcuna formula “alla Chiesa”. [...]