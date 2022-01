“Juve, l'Atletico Madrid vuole Morata per sostituire Suarez”

Sembra sempre più probabile che Alvaro Morata resti alla Juve fino a giugno. Secondo le notizie che rimbalzano dalla Spagna, infatti, l' Atletico Madrid non avrebbe dato il suo assenso al trasferimento dell'attaccante al Barcellona non solo per non rinforzare una diretta concorrente, ma anche perché nei piani dei colchoneros Morata l'anno prossimo dovrà prendere il posto del partente Luis Suarez . L'Atletico Madrid è proprietario del cartellino della punta della Nazionale spagnola, che è alla Juve in prestito.

“L'Atletico Madrid non vuole vendere Morata al Barcellona”

Insomma, è una guerra tra spagnoli, a quanto si evince dalle dichiarazioni di Edu Aguirre a 'El Chiringuito' Mega. “Luis Suarez non continuerà all'Atletico la prossima stagione e i madridisti vogliono che Morata sia il suo sostituto”. Difficile, a questo punto, che la situazione si possa sbloccare negli ultimi tre giorni di calciomercato, nonostante ieri Juanma Lopez, agente di Morata, sia sia presentato direttamente nella sede dell'Atletico Madrid per cercare una soluzione in favore del suo assistito. Simeone non vuole cedere il giocatore al Barcellona: questo sembra il nuovo input che arriva da Madrid.

Con Vlahovic, Morata perde il posto alla Juve

Con l'arrivo di Dusan Vlahovic, Alvaro Morata perde anche il suo posto da titolare alla Juve. Non solo: i bianconeri non hanno intenzione di riscattare l'attaccante a giugno. Due motivi che spingono il giocatore a chiedere il trasferimento al Barcellona, dove invece Xavi gli garantirebbe probabilmente il ruolo da numero 9. Ma se davvero l'Atletico Madrid ha intenzione di puntare su di lui l'anno prossimo, forse Morata potrebbe aspettare, cercando di sfruttare gli spazi che comunque avrà anche alla Juve, considerate le tante partite che attendono i bianconeri da qui a fine stagione (sperando naturalmente che i bianconeri passino il turno in Champions League contro il Villarreal).