Juve, è il giorno di Vlahovic: visite mediche e firma

Poco dopo le 9.30 di questa mattina Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche di rito dopo che ieri sera la Juve ha trovato l'intesa totale anche con Ristic, l'agente dell'attaccante serbo ormai ex Fiorentina. Per Vlahovic, che oggi festeggia anche il suo 22esimo compleanno, è un giorno importante perché arriverà anche la firma sul contratto da quattro anni e mezzo con i bianconeri, per 7 milioni netti all'anno. Probabile che l'esordio in maglia Juve ci sia già alla ripresa del campionato, all'Allianz Stadium, contro il Verona.