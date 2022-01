Calciomercato Juve, l'assalto a Nandez è una corsa a ostacoli

TORINO - Vlahovic , Zakaria e (forse) Nandez . La Juve non è sazia e punta a completare il tris di gennaio con l’uruguaiano del Cagliari . Potrebbe essere questo il punto esclamativo dei bianconeri su un mercato eccezionale e allo stesso tempo inatteso. Un restyling effettuato con una logica ben precisa: correggere i difetti nei ruoli che necessitavano di rinforzi, attraverso acquisti per il presente ma soprattutto per il futuro. E allora dopo il boom di Dusan Vlahovic, che garantisce all’attacco i gol mancanti, l’obiettivo si è spostato sul centrocampo. La domenica senza campionato è stata dedicata a chiudere con il Borussia Mönchengladbach l’acquisto di Denis Zakaria , che oggi svolgerà le visite mediche, alla doppia cessione al Tottenham di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur e, appunto, a Nahitan Nandez .

A oltranza

Il lavoro continua, in ogni caso: l’opzione Nandez resta aperta ma tutto si deciderà oggi. E peseranno anche le riflessioni di natura tecnica che sono in corso alla Continassa. Con l’uruguaiano, Max aggiungerebbe un giocatore duttile, innanzitutto, capace di giocare da esterno e da mezzala. Come laterale nel 4-4-2 e nel 4-2-3-1 ma anche nei due ruoli in un 3-5-2. Caratteristiche? Energie, corsa, intensità, temperamento e una buona qualità tecnica. Nahitan è infatti un punto fermo, oltre che del Cagliari, pure della Nazionale uruguaiana, anche se non è stato convocato per gli impegni di questa sosta a causa di questioni extra campo in patria. Al momento è ai box per un problema al ginocchio destro; nulla di serio, in ogni caso, nulla che possa frenare le mosse di mercato. La Juve riflette; il Cagliari e Nandez sperano.

Tutti gli approfondimenti sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola