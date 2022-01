Ramsey-Rangers verso l'accordo: visite mediche superate

Il mercato di gennaio della Juventus può concludersi con la cessione di Aaron Ramsey. Se in Italia la sessione invernale di trasferimenti si è chiusa alle 20, infatti, in Gran Bretagna ci sarà tempo fino alla mezzanotte italiana ed entro quella ora può definirsi il trasferimento del centrocampista gallese ai Glasgow Rangers, con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo di fronte a determinate condizioni.

Ramsey-Allegri, un rapporto mai nato Ramsey era sulla lista dei cedibili della Juventus di fatto già dalla scorsa estate, sebbene durante il pre-campionato Max Allegri avesse provato a cucire per l’ex Arsenal un ruolo tutto nuovo, quello di play davanti alla difesa. L’esperimento è durato però il breve volgere di una partita, l’amichevole contro il Barcellona valevole per il Trofeo Gamper, e uno spezzone della gara contro il Napoli, seconda giornata di campionato. Da quel momento Ramsey è uscito definitivamente dai radar bianconeri e il rapporto tra le parti è proseguito all’insegna di una certa freddezza, con il gallese di fatto separato in casa.

Ramsey e i tanti rifiuti di gennaio Con la riapertura delle liste a gennaio la partenza di Ramsey sembrava sicura, ma il giocatore ha via via rifiutato tutte le possibili destinazioni, da quelle turche (Fenerbahce e Galatasaray) a quelle in Premier League, dal ricco Newcastle al Burnley. Fino alla svolta coincisa con il deciso interessamento dei Glasgow Rangers, che ha incontrato il gradimento del giocatore. Secondo quanto riportato dal 'Sun', nelle ultime ore di mercato un altro club di Premier si era fatto sotto in maniera decisa per Ramsey, che ha però preferito trasferirsi in Scozia dopo un colloquio con Giovanni Van Bronckhorst, manager dei Rangers che condivide con Ramsey un passato all’Arsenal.