"Juve, ecco la richiesta di Morata al Barcellona"

Alvaro Morata continua a giocare titolare nella Juve , anche dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic , a conferma di ciò che Massimiliano Allegri gli aveva detto a gennaio, in pieno calciomercato, ovvero che lui e la società contavano su di lui. Ma Morata prosegue, secondo i media spagnoli, a volere come prima opzione il Barcellona a giugno. E questo mentre la Juve contratta con l' Atletico Madrid per avere uno sconto sul riscatto dell'attaccante. La situazione è quantomai intricata.

“Morata chiede al Barcellona di esporsi pubblicamente”

Morata insiste nel suo volere un trasferimento a giugno nel Barça, Sport ne è convinto e fa sapere come il giocatore della Nazionale spagnola chieda alla società blaugrana di rompere gli indugi e fare una dichiarazione pubblica di interesse il prima possibile. Il motivo di tanta fretta? Che comunque Morata ha capito di poter anche restare alla Juve oltre l'estate. I bianconeri sarebbero infatti disposti a prenderlo a titolo definitivo se l'Atletico Madrid abbassasse le sue pretese economiche.

“Per Morata, la Juve vuole pagare al massimo 15 milioni all'Atletico”

Per far fronte all'operazione economica, la Juve vorrebbe pagare al massimo 15 milioni di euro per riscattare a giugno Morata dall'Atletico Madrid. I colchoneros non hanno intenzione di legarsi ancora al giocatore e vorrebbero, in estate, trovare un acquirente che volesse acquistarlo a un anno dalla scadenza del contratto. Tra le squadre interessate all'evoluzione della situazione c'è l'Arsenal che, dopo aver perso Vlahovic, è sempre alla ricerca di un numero 9. Morata, però, pare ansioso di voler continuare la sua carriera in Spagna, scrive Sport, e il Barcellona è sempre la sua priorità. Con un orecchio, Morata segue anche la situazione Haaland, che potrebbe essere un obiettivo di Laporta. Per il momento, dunque, l'attaccante manterrà i contatti con Xavi e attenderà.