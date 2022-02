Arrivabene: "Dybala? I rinnovi si fanno in due"

Intervistato da 'Sky Sport' a pochi minuti dall'inizio dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene non si è sottratto alle domande su uno dei temi caldi del momento in casa bianconera, il rinnovo del contratto di Paulo Dybala .

Arrivabene, messaggio a Dybala: "Rinnovo? Tratteremo pensando al futuro"

L'ex team principal della Ferrari non si è sbilanciato, mandando comunque un altro messaggio tra le righe all'argentino, assente in Spagna per infortunio, e al suo entourage: "È un peccato che questa sera non ci sia Dybala, purtroppo ha avuto un infortunio. Il rinnovo? Dovremo discutere del suo contratto e degli altri rinnovi, lo faremo con i tempi corretti e con uno sguardo al futuro. Come abbiamo sempre detto affronteremo la questione a fine febbraio. Ottimismo? I contratti si fanno in due, se c’è ottimisismo da una parte, magari c'è pessimismo dall’altra. Il contratto è una trattativa e ci sono obiettivi da raggiungere che ci si è preposti prima di sedersi al tavolo".