Anelka consiglia Pogba: "Al Psg tornerebbe top player, a Manchester è incompreso"

Pur avendo nelle proprie fila giocatori come Paul Pogba e Cristiano Ronaldo il Manchester United non è riuscito a recitare da protagonista neppure nella Premier League 2021-2022. I Red Devils hanno anzi vissuto un cambio della guardia in panchina durante la stagione con Ralf Rangnick subentrato a Ole-Gunnar Solskjaer e sono tuttora in lotta per il quarto posto che garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions League.

Pogba-Manchester United, separazione in vista Del resto allo United è mancato per larghi tratti della stagione l’apporto dello stesso Paul Pogba, fermato da un grave infortunio muscolare alla coscia tra novembre e gennaio in quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione dalle parti di Old Trafford. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è infatti bloccata e il campione del mondo 2018 si appresta a diventare uno degli svincolati di lusso della prossima estate, con la quasi totalità dei top club europei disposti a fare ponti d’oro al centrocampista.

Pogba verso un futuro da free agent: Psg in pole, la Juve spera Dal Real Madrid al Paris Saint-Germain fino alla stessa Juventus, le opzioni sul tavolo di Pogba e del suo agente Mino Raiola sono tante, mentre più remote sembrano le chances del Barcellona, alle prese con una situazione economico-finanziaria ancora non ideale nonostante l’aggressiva campagna acquisti di gennaio. Al momento, tuttavia, lo scenario più probabile sembra essere l’approdo al Psg. Nei giorni scorsi il 'Daily Mai'l aveva riportato la notizia di come la società del presidente Al Khelaifi sia pronta a sottoporre a Pogba un ricchissimo contratto al giocatore, che dal canto proprio non ha mai fatto mistero di essere affascinato dalla possibilità di tornare in patria e in particolare nelle vicinanze di dove Paul è cresciuto, le banlieu parigine, prima dell'approdo al Le Havre.