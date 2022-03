Juve, Cherubini: "Dybala? Ci vedremo a breve. Un dovere credere allo scudetto"

Il più illustre riguarda Paulo Dybala , la cui trattativa con i dirigenti della Juventus si prolunga da tanti mesi, ma non è ancora arrivata a un punto d’accordo. Il trascorrere del tempo sembra allontanare sempre di più la Joya dalla maglia bianconera, ma in ogni caso le prossime settimane saranno decisive, in un senso o nell’altro e si saprà se la forbice tra domanda e offerta sarà colmabile.

Dybala, Cherubini si sbilancia: "A breve affronteremo il tema rinnovi"

Sul tema si è espresso anche il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, premiato come Dirigente Professionista Emergente in occasione della presentazione del 15° torneo "Amici dei Bambini della U.S. Aldini Bariviera" in collaborazione con Ai.Bi. Il dirigente umbro ha ribadito che un nuovo incontro con Jorge Antun, manager di Dybala, è in programma a breve, così come quelli con i rappresentanti degli altri giocatori in scadenza: "Il rinnovo di Dybala? È stato un tema più volte affrontato dal nostro amministratore delegato, nei prossimi giorni ci sarà un incontro come anche con gli altri giocatori in scadenza".