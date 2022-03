“Gravenberch, il Bayern Monaco incontra Raiola”

Gravenberch: per i media olandesi piace al Bayern Monaco

Secondo i media olandesi, il 19enne Gravenberch piacerebbe al Bayern Monaco, ma il centrocampista è stato più volte accostato anche alla Juve. Asta in vista tra le due squadre? I bavaresi non vogliono farsi trovare impreparati dalla probabile partenza, in estate, a parametro zero da parte di Tolisso. Ed ecco che quindi starebbero saggiando il terreno per il giovane olandese dell'Ajax.

Raiola e De Ligt: Kahn ha parlato anche del difensore?

Non è dato sapere se Oliver Kahn avrà parlato con Mino Raiola anche di De Ligt, altro giocatore olandese. Il difensore della Juve è al centro di numerose voci di mercato, con i dirigenti bianconeri che sperano di potergli far rinnovare il contratto. Al Bayern andrà via Sule, che si è già accordato con i rivali del Borussia Dortmund, e un difensore è quindi sulla lista dei tedeschi. Nel caso di De Ligt, però, la concorrenza sarà serrata considerato che anche il Barcellona lo monitora da tempo.