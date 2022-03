"È asta per Olivera: la Juve prova a strapparlo al Napoli"

Si tinge di giallo il futuro di Mathias Olivera. Il terzino mancino uruguaiano classe 1997 in forza al Getafe, per il quale il Napoli sembrava avere chiuso a gennaio la trattativa con il club madrileno in vista della prossima stagione, è infatti ancora sul mercato e sulle sue tracce si è gettata con decisione anche la Juventus.

Juve, sondaggio per Mathias Olivera A riportare la notizia è ‘Marca’, secondo il quale i dirigenti bianconeri avrebbero già sondato il terreno con l’agente del giocatore. Olivera si sta imponendo come uno dei migliori giocatori nel proprio ruolo in questa stagione della Liga, nonostante le difficoltà incontrate dal Getafe, club coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Olivera: "Salvezza con il Getafe, poi l'addio" Il giocatore ha già fatto sapere alla società e ai propri agenti di voler pensare solo alla salvezza del proprio club, prima di prendere in considerazione la possibilità di lasciare il club dove milita dal 2017 e grazie al quale è arrivato ad esordire con la prima squadra della Celeste nello scorso mese di gennaio.