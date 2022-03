"Di Maria verso l'addio al Psg: gli agenti sondano la Juve"

In casa Paris Saint-Germain tiene banco il futuro di Kylian Mbappé, il cui contratto con il club dominatore del calcio francese scadrà il prossimo 30 giugno. La società è al lavoro per scongiurare il clamoroso addio a parametro zero direzione Real Madrid, ma la ricchissima rosa di Mauricio Pochettino ha un altro “petalo” di livello assoluto che sembra destinato a cambiare aria al termine della stagione.