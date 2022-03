Juve, Morata in bilico: il futuro in tre mesi

TORINO - Voglia di Juve. Non l’ha mai nascosta, Morata, e ora vuole riconquistare la Signora a suon di gol per colorare ancora di bianconero il suo futuro. Con lo Spezia, Alvaro si è sbloccato dopo 78 lunghi giorni di digiuno in campionato e adesso cerca un finale di stagione da protagonista. Per la Juve e per sé stesso; che poi le cose sono collegate perché più sarà decisivo, più convincerà il club a puntare ancora su di lui. Del domani, infatti, non vi è ancora certezza, visto che lo spagnolo è sospeso tra la speranza di un riscatto juventino e il ritorno, tutt’altro che gradito, all’Atletico Madrid. Nella sua mente, il ricordo della chance Barcellona, sbocciata all’improvviso a fine dicembre, che lo aveva portato ad un passo dall’addio. L’opzione poi è sfumata e chissà se si ripresenterà. Morata, intanto, dopo settimane in bilico nel mercato di gennaio è rimasto a Torino, spinto anche dalla fiducia incondizionata che gli ha riservato Allegri. Il tecnico ha giocato un ruolo fondamentale nell’allontanare le sirene blaugrana e trattenerlo in bianconero, per comporre il nuovo tandem con Vlahovic. Così Alvaro è tornato a giocare in un ruolo a lui più congeniale, attaccante esterno del tridente o seconda punta, con Dusan riferimento centrale e, di pari passo, è salita la qualità delle sue prestazioni (...)