"La Juventus si inserisce nell'asta per Renato Sanches"

In attesa di fare chiarezza sul fronte Dybala e di blindare la qualificazione alla prossima Champions League, nella speranza di fare più strada possibile nell’edizione attuale, in casa Juventus si lavora già alacremente in vista del prossimo mercato estivo.

Juventus pronta ad investire per il centrocampo Il significativo investimento anticipato a gennaio per l’acquisto di Dusan Vlahovic ha “consumato” buona parte di quel tesoretto proveniente dall’aumento di capitale dello scorso autunno che era stato stornato proprio per la campagna trasferimenti, ma il piano di rafforzamento dell’organico che dovrà portare i bianconeri a tornare a lottare da protagonisti per lo scudetto già dalla prossima stagione prevede altri acquisti di livello, in particolare in difesa e a centrocampo. Renato Sanches verso l'addio al Lille, via all'asta internazionale Nella linea mediana sta prendendo corpo l’interesse per Renato Sanches. Il portoghese in forza al Lille, ma destinato a lasciare la Ligue 1 al termine della stagione nonostante il contratto in essere fino al 30 giugno 2024, potrebbe scatenarsi un’asta internazionale, con la Juventus che, secondo quanto riportato da ‘The Sun’, sarebbe pronta a duellare con un altro club italiano, il Milan, che segue Sanches da tempo, ma anche con le big della Premier League, in particolare Arsenal, Liverpool e Newcastle, tutte persuase circa le qualità di un giocatore che in Francia si è rilanciato dopo aver fallito la prima avventura nel calcio che conta con la maglia del Bayern Monaco.