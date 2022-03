Rüdiger lascia il Chelsea: anche la Juve tra le quattro big d'Europa sul tedesco

La squadra di Tuchel si sta quindi dimostrando più forte della grave crisi societaria legata ai provvedimenti adottati dalla FA contro il patron uscente Roman Abramovic . I Blues proseguiranno nel tentativo di difendere il titolo conquistato nel 2021 nella finale di Oporto contro il Manchester City, ma potrebbero non riuscire ad evitare l’esodo delle proprie stelle al termine della stagione, in particolare dei giocatori che andranno a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Rüdiger, addio al Chelsea: la Juventus sfida tre big d'Europa

Se infatti allo stato attuale il Chelsea non può né trattare giocatori in entrata, né cedere, i calciatori che saranno padroni del proprio cartellino saranno sostanzialmente costretti a lasciare Stamford Bridge. Una decisione già presa da Andreas Christensen, che si è accordato con il Barcellona, e che riguarderà anche Anthony Rüdiger. Secondo quanto riporta la 'Bild' sarebbero quattro i top club europei sulle tracce del difensore tedesco e tra questi c’è anche la Juventus, a caccia di un profilo di livello internazionale nel ruolo da affiancare nella prossima stagione a Matthijs De Ligt in considerazione dell’età non più verde di Leo Bonucci e Giorgio Chiellini. A far concorrenza ai bianconeri sarebbero Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain.