“Il Barcellona torna su Danilo. Dest alla Juve?”

Pur avendo già in rosa Dani Alves e Sergino Dest , il Barcellona vuole rinforzare la fascia destra. Secondo il Mundo Deportivo, piace molto il laterale brasiliano della Juve Danilo , ex Manchester City e Real Madrid. Secondo il giornale iberico, già la scorsa estate il Barça aveva fatto un sondaggio sul giocatore, ma le circostanze economiche avevano impedito di andare oltre, puntando su Emerson e tenendo in rosa Dest e Sergi Roberto, fino all'arrivo di Dani Alves. L'interesse sarebbe ancora vivo per lo juventino, anche perché Danilo può giocare pure centrale di difesa.

“Danilo-Barcellona, economicamente è difficile”

Se gli uomini mercato catalani ricevessero l'ok all'operazione, ci sarebbe comunque da superare lo scoglio economico. Danilo ha un contratto con la Juve fino al 2024, il prezzo sarebbe dunque alto così come l'ingaggio del giocatore. Al Barcellona potrebbero provare allora con la formula di uno scambio di giocatori (proprio Dest?). La Juve sta cercando di lavorare per rinnovare il contratto a Danilo, anche per questo motivo non sarebbe un bersaglio facile. Il Mundo Deportivo fa sapere come Danilo sia considerato molto anche dal ct del Brasile, Tite,

“Il peso di Danilo nella Juve”

Contro il Villarreal Danilo ha raggiunto le 100 partite ufficiali con la Juve, cosa che gli dà maggior peso nella squadra. Massimiliano Allegri a più riprese pubblicamente lo ha elogiato: “E' un giocatore di altissimo livello”. Contro la Fiorentina, in Coppa Italia, era stato il capitano. Nello spogliatoio “è molto amato per il suo carattere calmo e la sua religiosità”. Ha segnato un gol importante in questa stagione, a tempo scaduto, a Bergamo contro l'Atalanta. Tutti motivi per i quali il Barcellona farà fatica a portarlo via da Torino.