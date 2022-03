Arrivabene: "Dybala non più al centro del progetto, non rinnova con la Juve"

"La Juve non ha rinnovato Paulo Dybala ". Il tam tam di voci sull'incontro di oggi fra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'attaccante argentino, in scadenza a giugno, trova la conferma ufficiale da parte di Maurizio Arrivabene .

Juve, Arrivabene: "Assetti tecnici cambiati col mercato di gennaio. Dybala non rinnova"

L'amministratore delegato bianconero ha dichiarato: "Il mercato di gennaio ha cambiato l'assetto tecnico della squadra, il progetto ha subito dei cambiamenti e parte di questi cambiamenti riguardano anche Dybala, che oggi non è stato rinnovato". Parole che, di fatto, chiudono l'esperienza in bianconero del 28enne argentino.

"Nessuna offerta al ribasso, ma congrua nel rispetto di Dybala"

Arrivabene ha quindi proseguito: "L'incontro tra le parti di questa mattina è stato amichevole e l'offerta è stata a nostro avviso congrua: procedere al ribasso non sarebbe stato rispettoso per i 7 anni trascorsi in bianconero da Paulo. Ma è stata rifiutata. La decisione è stata presa, ma è doveroso sottolineare che la dirigenza della Juve non prende decisioni contro la Juve ma per la Juve".