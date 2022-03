Juve, dalla Turchia: "Demiral vicino al Manchester United"

L'ottima stagione con la maglia dell' Atalanta non poteva passare inosservata alle big del calcio europeo, che hanno aggiunto il nome di Merih Demiral al proprio taccuino di mercato. Il difensore turco, in prestito ai nerazzurri via Juventus , è il nome caldo per il mercato estivo di numerosi club, tra cui Real Madrid , Atletico Madrid e Manchester United . Proprio i Red Devils, secondo quanto riferito dalla Turchia, avrebbero accelerato il passo per portare il 24enne all'Old Trafford, dove ritroverebbe l'amico Cristiano Ronaldo . Ma l'Atalanta, che a giugno vedrà scadere il prestito ottenuto con la Juventus, non renderà di certo vita facile a inglesi e spagnoli.

Demiral, numeri che fanno innamorare l'Europa

La stagione di Demiral con la maglia della Dea ha strabiliato tutti, tifosi nerazzurri e non solo. Il turco, grazie alla sua forza fisica e al tempismo di intervento, è uno dei giocatori più apprezzati della rosa di Gasperini e i rumors di mercato non sono di certo una novità. Sempre presente nel reparto difensivo dell'Atalanta, tanto in Serie A quanto in Champions League, Demiral è anche uomo gol e assist, chiedere a Manchester United e Bayer Leverkusen per credere. La sua aggressività, sia per difendere la porta amica sia per attaccare quella avversaria, fa gola a molti club che vorrebbero puntare su di lui per la prossima stagione.

Demiral via da Bergamo? La Dea ci pensa

L'idea di vedere Merih Demiral nuovamente con le valigie in mano non è particolarmente attraente, dalle parti di Zingonia. La Dea, che ha prelevato il giocatore in prestito per 5 milioni, può avvalersi dell'opzione di riscatto per tenere il difensore turco in rosa e toglierlo dal mercato. La cifra pattuita con i bianconeri è di 28 milioni di euro e la società bergamasca ci sta pensando. Intanto però, come sottolineato dalla Turchia, le big d'Europa osservano e pianificano le mosse future. Il Manchester United è rimasto stregato dalle sue prestazioni nei match contro l'Atalanta in Champions League e la sua grande amicizia con Ronaldo potrebbe giocare a vantaggio dei Red Devils. Il prezzo del cartellino del turco è attualmente fissato a 30 milioni e la Juve attende ancora offerte ufficiali.