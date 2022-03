Juve, svelato l'accordo con il Tottenham per Kulusevski

Dejan Kulusevski sta lasciando il segno al Tottenham , tanto che il club di Premier League sta valutando seriamente di acquistare già da quest'estate il centrocampista svedese dalla Juventus che lo scorso gennaio ha ceduto il giocatore in prestito agli Spurs. 'The Guardian' ha rivelato che il club guidato da Antonio Conte potrà assicurarsi l'ex Parma in estate sborsando 30 milioni di euro.

Le opzioni d'acquisto del Tottenham Durante la scorsa finestra di mercato invernale, gli Spurs hanno pagato 10 milioni di euro per prendere in prestito il giocatore fino a giugno 2023. Ma ora, visti i risultati, l'intenzione del Tottenham è quella di trasformare il trasferimento da momentaneo a permanente e in base alle informazioni del 'Guardian' l'obiettivo sarà raggiungibile investendo, appunto, 30 milioni. Un'opzione che resterà valida fino alla scadenza del prestito, a meno che non entri in gioco la seconda clausola, quella di acquisto obbligatorio di 35 milioni di euro. Tutto, però, a due condizioni: che Kulusevski giochi nel 50% delle partite con il club di Premier League, per almeno 45 minuti, e che gli Spurs si qualifichino per la Champions. Situazione favorevole per il giocatore dal momento che a Londra con Conte ha ritrovato sé stesso e, tra l'altro, il tecnico aveva già spinto sul suo ingaggio quando era alla guida dell'Inter.