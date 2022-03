"Juve e Morata più vicini: l'Atletico Madrid verso il sì allo sconto per lo spagnolo"

Morata, futuro sospeso tra Italia e Spagna

L’attaccante spagnolo, il cui minutaggio è rimasto elevato anche dopo l’arrivo in bianconero di Dusan Vlahovic, è alle prese con una situazione contrattuale come noto piuttosto delicata, dal momento che il prestito concesso dall’Atletico Madrid terminerà il prossimo 30 giugno. Alla luce anche della scadenza del contratto di Morata con i Colchoneros, fissata per il 2023, i bianconeri e l’Atletico dovranno arrivare ad un accordo definitivo nel corso della prossima estate.

Juve-Atletico Madrid, accordo più vicino per Morata

Per riscattare il cartellino del giocatore la Juventus punta a uno sconto rispetto alla cifra di 40 milioni di euro pattuita al momento del primo accordo con il club spagnolo. Secondo quanto riportato da 'Don Balon' i Colchoneros starebbero valutando la possibilità di accettare la richiesta dei bianconeri, accontentandosi di quei 25 milioni che sembrano essere la cifra massima che la Juve è disposta a mettere sul piatto per far proseguire l'avventura italiana dello spagnolo, molto apprezzato da Allegri per la sua duttilità tattica.