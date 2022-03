Pogba, messaggio alle pretendenti: "Futuro? Tutto è possibile, ma voglio vincere"

Manchester United-Pogba, c'è aria di divorzio

A scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il francese campione del mondo non è riuscito a incidere nell’ennesima annata negativa dei Red Devils, eliminati agli ottavi di Champions League dall’Atletico Madrid e a serio rischio di non partecipare alla prossima edizione della competizione. La società sta pianificando il rilancio in grande stile in estate sul mercato a partire dalla scelta del nuovo allenatore, ma Pogba pare aver deciso di lasciare nuovamente Old Trafford, come già fatto nell’estate 2012 a parametro zero per accettare la proposta della Juventus, da dove sarebbe decollata la sua carriera.