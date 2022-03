Dalla Spagna: "Wijndal offerto al Real come sostituto di Marcelo"

Talento e qualità al servizio dell'AZ Alkmaar per Owen Wijndal , finito di recente sul taccuino di mercato della Juventus , prestazioni che però fanno gola a tanti. Dopo i rumors delle ultime settimane sul terzino classe 1999, che di recente ha rinnovato il proprio contratto con gli olandesi, anche il Real Madrid sarebbe pronto a farsi largo tra le pretendenti al giocatore per la prossima estate. Dalla Spagna infatti è arrivata la conferma che il suo agente, Mino Raiola , lo avrebbe proposto ai Galacticos per la prossima stagione nonostante il contratto appena firmato fino al 2024. Chi avrà la meglio è ancora presto per dirlo, ma in tanti club restano alla finestra a osservare per piazzare l'affondo decisivo per assicurarsi il giovane talento oranje.

Wijndal, non solo Juve

Come riportato dagli spagnoli di Defensa Central, sarebbe stato proprio Mino Raiola a proporre il suo assistito al Real Madrid. Mentre le Merengues sono ancora in corsa per i titoli in Liga e Champions League, la dirigenza si muove per rafforzare la rosa, anche se col rebus da risolvere sul futuro del tecnico italiano Carlo Ancelotti. Le partenze di Bale, Isco e Marcelo richiedono infatti uno sforzo sul mercato per gli spagnoli, che avrebbero accolto con piacere la proposta di Raiola. Wijndal è infatti visto come un buon sostituto di Marcelo, tra talento e fantasia difensiva e offensiva. Un gol e otto assist in 24 partite in Eredivisie fanno dell'olandese un profilo ghiotto da seguire anche per il costo contenuto attualmente fissato tra i 10 e i 12 milioni.

Wijndal, in A c'è un grande amico

La finestra di mercato estiva è ancora lontana, ma muoversi d'anticipo non fa mai male. Lo sa la Juventus, che ha messo nel mirino Wijndal così come il Napoli, due club di Serie A pronti a sfidarsi e a sfidare il Real Madrid nella corsa al classe 1999 olandese. Le 11 presenze con la maglia dell'Olanda fanno del terzino un profilo interessante anche a livello internazionale, ma tante e diverse saranno le carte in tavola da sistemare per assicurarsi le prestazioni future del calciatore. Cresciuto nelle giovanili dell'AZ e appassionato di padel, Wijndal in Italia potrebbe ritrovare un suo grande amico, quel Teun Koopmeiners dell'Atalanta che potrebbe convincerlo ad accettare la corte del Bel Paese. Ma anche, e soprattutto, Mino Raiola avrà un ruolo fondamentale nella trattativa, con i rapporti e i contatti con la Juve che potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.