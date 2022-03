"Dybala ha scelto l'Atletico Madrid, Lautaro in salita"

Paulo Dybala andrà in scadenza di contratto con la Juventus e la notizia non ha potuto non infiammare il mercato. L'argentino, che a giugno sarà svincolato dal club bianconero, si guarda intorno per poter scegliere la destinazione preferita e tante società avrebbero messo gli occhi su di lui. Dopo aver ricevuto la clamorosa bocciatura da parte del Barcellona di Xavi, col tecnico dei blaugrana che ha dato il suo secco no all'arrivo dell'argentino in Catalogna, la Joya avrebbe scelto comunque la Liga per il prosieguo della sua carriera. Dalla Spagna infatti ne sono sicuri: Dybala ha scelto l' Atletico Madrid . A caccia di un 9 nell'ottica del possibile addio di Luis Suarez , il Cholo Simeone sarebbe d'accordo all'acquisto dell'ex fantasista del Palermo.

Dalla Spagna: "Dybala ha scelto l'Atletico"

A confermare la scelta di Paulo Dybala è il Mundo Deportivo, che facendo un punto sul mercato in entrata dei Colchoneros ha sottolineato che la Joya avrebbe comunicato le sue volontà all'agente Jorge Antun. La prima scelta dell'argentino, fanno sapere dalla Spagna, sarebbero proprio i rojiblancos nei quali gioca l'amico De Paul. L'ex Udinese si è fatto sentire con la dirigenza affinché Dybala venga contrattualizzato dall'Atletico, ma saranno le parti interessate a capire se le condizioni di una e dell'altra parte saranno vantaggiose per l'accordo. L'affare, a parametro zero, è comunque da leccarsi i baffi e di certo la dirigenza dei Colchoneros non vuole farsi sfuggire questa opportunità.

Dybala a zero, Lautaro in salita

Nelle ultime settimane anche un altro argentino era stato accostato all'Atletico Madrid. Parliamo di Lautaro Martinez, con l'Inter che ha dato l'ok alle trattative per la partenza del Toro. Nerazzurri e spagnoli non si trovano però nelle cifre dell'affare, con 70 milioni richiesti dal club campione d'Italia e il muro dei Colchoneros che non hanno intenzione di raggiungere una tale spesa. Una trattativa in netta salita rispetto a quella a zero di Dybala, con la punta della Juventus che potrebbe far sfumare, per la seconda volta, l'approdo di Lautaro a Madrid. L'attaccante, infatti, prima di firmare con l'Inter nel 2018 era a un passo dall'Atletico. Solo l'intervento di Diego Milito riuscì a strappare la punta agli spagnoli, col Toro che volò a Milano agli ordini dell'allora mister Spalletti.