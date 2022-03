Juve, sfuma Pogba? L'indizio social dello United sul rinnovo

A volte basta poco per far sognare i tifosi, ma anche meno per distruggere ogni più recondita speranza. Anche un particolare social, al quale magari nessuno aveva fatto caso, in situazioni di mistero sul futuro di un calciatore può essere preso come indizio o conferma. È il caso di Paul Pogba , che a giugno va in scadenza con il Manchester United e ancora non ha trovato l'accordo col club per il rinnovo. Dopo vari tira e molla, e soprattutto parole che lo vedevano sempre più lontano da Old Trafford, ecco la mossa social dei Red Devils che spezza il cuore dei tifosi della Juventus , che sognavano un clamoroso ritorno.

Pogba rinnova? L'indizio social

A far aprire gli occhi ai tifosi della Vecchia Signora è stato un post social del club inglese, col quale è stato annunciato il primo tour internazionale dello United per l'estate. Sfide a Bangkok e Melbourne contro Liverpool, Melbourne Victory e Crystal Palace per i Red Devils tra il 12 e il 19 luglio, ma ad attirare l'attenzione sono i testimonial scelti dal club per lanciare la tournée. Se al centro dell'immagine campeggia Cristiano Ronaldo, è ai lati che si nota la figura di Pogba insieme ad Alex Telles. Perché inserire una foto del francese se in scadenza di contratto? Dall'Inghilterra leggono questa scelta come una mossa che anticipa le intenzioni del club, ovvero un rinnovo entro l'estate che possa permettere all'ex bianconero di proseguire l'esperienza all'Old Trafford.

Non solo Juve, chi sogna Pogba

Il ritorno alla Juventus non è ancora escluso fin quando non sarà ratificato l'accordo nero su bianco tra Pogba e il Manchester United, ma di certo i bianconeri non avrebbero vita facile per assicurarsi nuovamente il francese. In scadenza di contratto, il 29enne è infatti finito nei radar di tanti club, tra i quali anche il Paris Saint-Germain. Ritorno in patria o là dove ha avuto l'opportunità di farsi notare dopo essere stato "bocciato" a 19 anni dai Red Devils? Saranno settimane intense e di rumors, a meno che non arrivi presto la firma sul nuovo accordo con lo United.