Dalla Spagna: "Il piano del Bayern Monaco per convincere Gravenberch"

Ryan Gravenberch è oggetto dei desideri dei maggiori club d'Europa. Dopo l'ottima stagione con l' Ajax , il centrocampista olandese è finito nel mirino di diverse società, tra cui la Juve . Nelle ultime settimane però, il Bayern Monaco sembra aver accelerato la trattativa con i Lancieri per portare nella prossima stagione in Baviera il classe 2002.

Bayern Monaco, la nuova politica sui trasferimenti

Secondo quanto riportato da 'As', il club tedesco sta riformando la propria politica sui trasferimenti. A causa della crisi economica generata dalla pandemia, i bavaresi hanno attuato una nuova strategia per tenere bassi gli stipendi: ingaggiare giovani talenti, senza trattenere a tutti i costi i giocatori chiave, come accaduto con David Alaba. Ad avere un ruolo chiave in questa manovra, sarebbe Julian Nagelsmann. L'allenatore tedesco è famoso per la sua abilità nel valorizzare i giovani talenti.

Il ruolo di Nagelsmann per convincere Gravenberch

Il principale obiettivo del tecnico del Bayern Monaco, sarebbe proprio Ryan Gravenberch, come riportato da 'De Telegraaf'. L'olandese ha il contratto in scadenza con l'Ajax nel 2023, e il club di Amsterdam sarebbe disposto ad accettare una cifra inferiore al suo reale valore pur di non perderlo a parametro zero il prossimo anno. L'Ajax starebbe facendo il possibile per rinnovare il contratto al centrocampista, il quale però preferirebbe intraprendere una nuova avventura sotto la guida di Nagelsmann, con la Juve che dovrebbe quindi virare su un altro obiettivo.